Geçtiğimiz günlerde Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, bölge de Türkmenlerin yok sayıldığını, görmezden gelindiğini ve Türk dünyasından destek beklediklerini açıkladı.

Bilindiği üzere Irak’ta birden fazla etnik kökeni ve mezhepleri farklı insanlar yaşamaktadır. Bunu Türkmeneli olan Kerkük’te de görmekteyiz. Bölge de Türkmenler, Araplar ve Kürtler bir arada yaşamaktadır. Şii ve Sünni olarak bu halklar yine birbirinden ayrılmaktadır. Kerkük’te ve diğer bölgeler de güvenlik ve istikrar sağlanmış olmasına rağmen Irak Hükümeti tarafından 140. Madde ve komisyon kurulması hedeflenmektedir.

140. Madde Nedir?

Irak Anayasasında Kerkük, Musul, Salahaddin ve Diyala bölgelerini kapsayan bu madde üç aşamadan oluşmaktadır.

Bu maddeye göre Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin, eski devlet başkanı Saddam Hüseyin döneminde uğradığı demografik değişim normalleştirilecek, daha sonra nüfus sayımı yapılacak ve çıkan sonuca göre yapılacak referandumla bölgelerin Irak Devletine mi yoksa Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine mi devredileceği kararlaştırılacaktır. Ancak bu 140. Maddenin 2007 yılında yapılması planlanmıştı. Yeniden gündeme gelen bu maddeyi Kürt siyasiler desteklerken, Türkmen ve Arap siyasetçiler bu maddenin 2007 yılından sonra geçerliliğini kaybettiğini söylemektedir.

Ayrıca Kerkük’ün güvenliğini sağlayan Kerkük Operasyonlar Komutanlığında Kürtler, Şiiler, Sünniler görev alırken Türkmenler yok sayılmaktadır.

Bölge de Körfez ülkeleri Sünni Araplara, İran ise Şiilere desteğini açık bir şekilde göstermektedir. Türkiye olarak bizim de Türkmen kardeşlerimizin yanında olmamız onlara desteğimizi hissettirmemiz gerekmektedir.

Türkmeneli yüzyıllar boyunca Osmanlı himayesinde barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Kerkük ve Musul Misak-ı Milli sınırları içerisindedir. Bundan yüz yıl önce sınır çizgisi değişti diye Türk yurdu olmaktan çıkmamıştır. Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır.