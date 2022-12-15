Ekspres Tren Tepki Topladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından seferleri düzenlenen “Turistik Doğu Ekspresi” 12 Aralık 2022 tarihinde yeni seferlerine başladı. Turistik Doğu Ekspresi 2022 – 2023 dönemi ilk seferi Ankara Gar’dan hareket etti.

Ancak tepki topladı. Nedeni “zamlı bilet” ücretleri oldu. 2021-2022 yılında 1.300 TL’ye satılan Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları, 2022-2023 sezonunda 3100 TL oldu. Rakamların yer değiştirmesi resmen “facia” olarak nitelendirildi.

Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda, ülkemizde resmen “turist” kaldık söylemlerine yol açtı. Keşke bu ücretlerin daha makul seviyelerde olması mutlu etseydi. Çünkü Ankara – Kars arasında harika bir rotaya sahip olan Turistik Doğu Ekspresi birbirinden güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Ama gelip görelim ki; Turistik Doğu Ekspresi’ne verilecek 3100 TL ile yurt dışında dolu, dolu bir tatil yapılabildiği görülüyor. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne büyük iş düştüğünü düşünüyorum.

Keşke tüm vatandaşlarımız Turistik Doğu Ekspresi ile harika bir yolculuk deneyimine sahip olsaydı. Hayatlarında bir defa bile olsa Ankara ile Kars arası harika rotaları keşfetme imkânına sahip olsalardı. Ekspres tren ücretlerinin pahalı olması gerçekten üzücü bir durum. Belki hayat pahalılığı veya maliyet ücretleri artış gösterilerek gerekçe sunulabilir ancak daha uygun bir fiyat karşılığında turizme can verilebilirdi.

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin en çok rağbet gören tren rotaları olmasının gölgesinde, ücretlerin vatandaşın cebini yakmayacak şekilde düzenlenmesi daha uygun olabilirdi. Umarım en yakın zamanda bu şekilde ücretlerde “pahalılık” gözetilmeden “zam yapılır” ve vatandaşlarımızın gezmesi kolaylaştırılır.

Hayat pahalılığı, gezme imkânları ve farklı şehir turlarına ilgisi olan kişilere bu şekilde bir iyileştirme yapılabilir. Umarım en kısa zamanda Turistik Doğu Ekspresi ücretleri daha uygun seviyelere indirilir.

Gezmek en güzel eylemdir. Ülkemizi keşfetmemize kolaylık sağlayacak her kuruma, her müdüre saygım sonsuz. Tez zamanda tüm ulaşım araçlarının fiyatları uygun seviyelerde olur ve gezilecek birbirinden güzel rotalar belirlenir.

