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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan belediyelere çağrı

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara sahip çıkmak için yerel yönetimler tarafından bünyelerinde donanımlı bir ‘veteriner işleri’ birimi kurulması çağrısı yaptı. 
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan belediyelere çağrı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü münasebetiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.  Eroğlu, dünya üzerinde milyonlarca sokak (sahipsiz) hayvanının bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken, diğer yandan da şiddet ve istismara maruz kaldığını kaydetti. 

“BELEDİYELERDE VETERİNER İŞLERİ BİRİMLERİ KURULSUN” 
Sokak (sahipsiz) hayvanları meselesinin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken Eroğlu, sorunların çözümü güçlü kamu yapılanmasını gerektirdiğini belirterek şöyle devam etti: “Hayvan haklarına, sağlığına ve aynı zamanda halk sağlığına hizmet etmek amacıyla büyükşehirlerde veteriner işleri daire başkanlıkları, diğer illerde ve ilçelerde veteriner işleri müdürlüğü olması gereken birimlerden biridir. Birimlerde sadece veteriner hekim olması yeterli değildir. Belediyeler olarak tek bir veteriner hekim istihdam ederek de hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan haklarına hizmet etme şansınız yoktur. Hatta sadece kadroyu oluşturduğunuz personelle de iş bitmez. Hayvan sağlığına ve refahına uygun donanım ve ekipman olmak zorundadır”

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İHMAL EDİLİYORLAR
Eroğlu, “Ne yazık ki, sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan her aksaklıkta fatura her zaman veteriner hekimlere kesilmektedir. Hayvan bakımevlerinde veya barınaklarda yaşanan her sorunda veteriner hekim karşıtlığı ile haksızca veteriner hekimler günah keçisi ilan edilerek şikâyetler yapılmaktadır. Oysa veteriner hekimler oranın yalnızca bir personeli olup yapabilecekleri ona sunulan olanaklarla sınırlıdır. İhmal edilen aslında yalnızca sahipsiz hayvanlar değil, aynı zamanda hayvan sağlığı ve halk sağlığı için hekimlik mesleğini icra eden veteriner hekimlerdir” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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