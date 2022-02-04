Üç Ayların Başlangıcı 

Bizler için güzel örnek olan Âlemlerin sultanı efendimiz (S.A.V) üç aylar girdiğinde diğer zamanlardan daha çok oruç tutar. Nafile namazlarını artırır yoksulları daha çok gözetirdi ve bu yaptıklarını ramazan ayına doğru daha çoğaltır ramazan ayında ve özellikle sonlarına doğru daha çok ibadetine özen gösterirdi.

Bizler de bu aylar girdiğinde özen ve önem göstermeliyiz. Kulluğumuzu ve topluma karşı sosyal düzenimizi gözden geçirmeliyiz. Düşünüp ve muhasebe yapmalıyız, bu mübarek aylarda kulluğumuzu gözde geçirmek geçmişte yaşadıklarımızı düşünerek muhasebe ve murakabesi yapmalıyız. Eksik ve hatalarımızın düzeltmenin yollarını aramalıyız. Üç ayları günahlarımızın affı için bir fırsat bilmeli bol bol tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Özellikle namazlarımızı vaktinde kılmaya özen göstermeli, çocuklarımızı da alarak ibadetlerimizi camilerde eda etmeye çalışmalıyız. Eğer ki kaza namazlarımız varsa bunları kılmaya gayret etmeli, eğer kaza namazlarımız yoksa çokça nafile namazları kılmalıyız. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) yaptığı gibi mübarek Recep ve Şaban aylarını oruçlu geçirmeli ve ramazana oruçlu hazırlanmalıyız. Bu mübarek zamanlarda Kuranla her daim buluştuğumuz ve onu anlamak için daha çok gayret sarf ettiğimiz aylar olmalıdır. Bunun için de çokça kuran okumalı hatimler indirmeli ve Kuranın manasına da nüfuz edebilmek için meali ve tefsirlerini okumalıyız.

Peygamber Efendimize çokça salavatı selamlar getirmeli ve onun sünnetlerini uygulamak için çaba sarf etmeliyiz. Üç aylar içerisinde ihtiyaç sahipleri kişilere yardım etmeli imkânlarımız ölçüsünde sadaka, vermeli fakir öğrencilerin okuması için onların elinden tutmalıyız. Kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, yaşlı kimselerle ilgilenip sevgi şefkat ve merhamet göstermeliyiz. Küs olduğumuz kişilerle barışmalı kardeşlik duygularımı birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmeliyiz. Mübarek günlerde ve kandil gecelerinde yapılabilecek af ve mağfirete nail olma ecir ve sevap kazanmak manen yükselme beraber musibetlerden kurtulma ve cenabı hakkın rızasına ulaşmak vesilesidir. Üç ayların önemini en güzel şekilde anlatan Peygamber Efendimiz bir duasında şöyle söylemiştir; Allah’ım Recebi ve Şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl bizi Ramazana ulaştır diye dua etmiştir. Allah’ın rahmeti ve bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Selam ve Dua ile.