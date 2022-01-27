Yaşanan Dönemi Sorgulamak

2022 Ocak ayı içerisinde yaşanan pek çok olayı sorgulamadan geçemez oldum. Özellikle ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışının, devamında getirdiği olumsuzlukları eleştirmeden edemeyeceğim.

Sadece Ankara’da değil, özellikle İstanbul’da etkili olan kar yağışının vatandaşa yaşattığı olumsuzlukları ön plana almak istiyorum… İl olarak değilde, genelleme yapılarak okunması faydalı olacaktır.

Şöyle düşünün, bir kar yağıyor ama hayat durma noktasına geliyor.

Hatta öyle bir şey oluyor ki;

İşinden evine gitmek isteyenler, evin yolunu bulamıyor.

Evinden işine gitmek isteyenler, işin yolunu bulamıyor.

Yollar tıkanmış, çatılar çökmüş, tıkanmış yolda herhangi bir hastaneye gidemediği için ve sağlık durumu el vermediğinden dolayı aracında hayatını kaybedenler bile olabiliyor…

Ve tüm bu olan olaylar mutlu mesut, şen şakrak girdiğimiz 2022 yılının Ocak ayının son günlerinde yaşanıyor.

Mesela ben yolların nasıl kapandığını anlamıyorum. Tamam televizyondan, gazeteden veya sosyal medyadan izlemek kolay. Buna lafım yok. Ancak, Belediyelerin veya Bakanlıkların bütçe üzerine bütçe harcamaları sonrasında “Otoyol tıkandı”, “12 saat kapanan yol, yeni ulaşıma açıldı” gibi alt yazılar okumaktan tiksiniyorum.

Düşünün ya koskoca Ankara – İstanbul yolu ulaşıma kapandı… Bolu’yu, Sakarya’yı, Kocaeli’yi ve Düzce’yi falan yazmadım daha. Tüm bunlar olurken, yaşadığım dönemi sorgular oldum.

Belediyelerin ve Karayollarının ekipman ya da araç sorunu varsa bunlar bilinsin. Çünkü 2022 yılında kar yağışından dolayı yolların kapanması, Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollerde insanların mağdur olması gerçekten saçma geliyor.

Biz televizyonlarda köy yollarının kapanmasına aşinayız. Ama koskoca İstanbul – Ankara yolunun kapanması da aklıma farklı şeyler getiriyor.

Mesela Japonya’da 48 saatte onarılan yol. Sardırıp sardırıp izliyorum. Ha yol tekrar çöktü ama en azından bir dönemi kurtardı. Kısa vadede çözüm üretilmiş oldu. Biz bir haftadır aynı gündemi izler olduk…