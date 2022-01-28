Allah’a Sığınmak

Bütün hataların başında gaflet vardır. Gafletin sebebi ise nefse yenik düşmenin yanında, şeytana aldanmaktır. Şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Çünkü o insanı yoldan çıkarmak için görevlendirilmiştir. İnsanoğlu için kendini kaybetmesinden, yolunu şaşırmasından, azgınlık ve taşkınlığa sürüklenmesinden daha büyük bir tehlike yoktur. Sevgili Peygamber Efendimiz, çeşitli vesilelerle ashabına da öfkeli anlarında hiddet ve telkin eden şeytandan Allah’a sığınmalarını öğütlemiştir. Mamafih bir defasında Hz Peygamberimizin yanında birbirine hakaret eden iki kişiden biri o kadar öfkelenmişti ki boyun damarları şişmiş, rengi değişmişti bunu gören Nebi ben bir söz biliyorum eğer şu zat o sözü söylese öfkesi mutlaka gider buyurdu.

Orada bulunanlardan biri hemen adamın yanına giderek Hz Peygamber Efendimizin kastettiği Eüzü billahi mineş şeytanirracim (Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım) sözünü söylemesini tavsiye etti. Ne var ki adam bu öğüdün büyüklüğünü anlamayarak hasta gibi bir halim mi var ben deli miyim hadi git işine diyerek karşılık verdi. Şeytanın Allah’ın şükreden kullarını saptırmak için onun dosdoğru yolunun üzerinde pusu kuracağını söylemesinden de anlaşılacağı üzere müminin şeytani vesveselere en çok maruz kaldığı durumlar arasında Allah’a kullukla meşgul olduğu anlar sayılabilir.

Hz Aişe Peygamber Efendimizin en çok günaha girmekten ve borçtan Allah’a sığındığını söylemektedir. Müminlerin Annesi Ey Allah’ın Resulü borçtan ne kadar da çok Allah’a sığınıyorsunuz diye şaşkınlığını dile getirince Peygamberimiz Borçlanan kimse konuşur ama yalan söyler söz verir ama sözünü yerine getirmez karşılığını vererek bir taraftan da borç altında kalanların sergileyebileceği olumsuz davranışlara dikkat çekmiştir. Borçlu yaşamaktan Allah’a sığınan Peygamber Efendimiz (S.A.V) ashabından borç yükü altında ezilenlere ise Allah’a dayanmalarını onun yardımına sığınmalarını öğütlemiştir. Allah’ım Peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa’nın senden istediği hayırlı şeyleri bizlerde istiyoruz. Peygamberimizin sana sığındığı kötü şeylerden bizde sana sığınıyoruz. Yardım sendendir ve varış sanadır, güç ve kuvvet sadece senin yardımınladır. Selam ve Dua ile.