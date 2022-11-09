Yeni yüzyıl gençlik yılı. Sanal dünyada çırpınan çare bulduğu yüz yıl. Z kuşağı değil liderlik yolunda yürüyen gençliğin önde yürüdüğü ben de varım diye haykırdığı gençlik. Sabah uyandığında ilk telefonunu arayan, bulamadığında bunalan, onun bir parçası onun yönettiği esir, çaresiz gençlik değil, yüzyılı anlayan, geçmişini inkar etmeyen, geleceğe hazır, Osmanlı torunu, Cumhuriyet çocuğu. Yeniden yapılanmada önde, geleceğe hazır gençlik.

Yeni yüzyıl, geçmiş 100 yılla birlikte 1000 yıllık birikimin değerleri, gücü, aydınlığı ile kolları sıvayan Türkiye’nin yeni yüzyılı, mimarları, gençliğin yürüyüşü.

Başarıyı zirveye taşıyan gençliğin zafer yüz yılı. Türkiye’nin yeni yüzyılı hak, hukuk, adalet ile küresel vicdanın yeniden ortaya koyulması merhametin, insanlığın, sevginin, saygının, şefkatin hakim olacağı aydınlık yeni yüz yıl. Dinleyen, anlayan birliğin, huzurun hakim olduğu milletin topyekün yükseliş yürüyüşü.

Yerli ve milli zeminde güçlenen, büyüyen çözümler üreten, çare olan kardeşliğin merkezinin kurulma yolunun yeni yüzyılı. Milleti ile gönül bağını hep birlikte kuran, huzur ve zaferin heyecanın yaşayacağı yeni yüzyıl. Yeni yüzyıl barış yılı olma kararlılığı. Emperyalizme karşı, sömürüye karşı topyekün mücadele yılı. Dünya barış yüzyılı. Mazlumlara gönül açıldığı el uzatıldığı, mazlumların yanımızda birlikte insan yerine konulduğu aydınlık yeni yüzyıl.

Zalimlerin zulmüne dur denildiği, adaletin, hukukun, insan haklarının korunduğu, yaşatıldığı, mazlumların gözyaşlarının silineceği yeni yüzyıl.

Yeni Türkiye yüzyılı. Türkiye’nin bağımsızlığının dünyaya ilanı. Türkiye yüzyılı engellenen ülkenin yükseliş yüzyılı. Yeni yüzyıl mazlumların bayramı. Fırsat eşitliği yüzyılı. Küresel çarklarının dişlisi olma yerine kendi kendimizin lokomotifine dönüştürme yüzyılı. ‘Hem batıya hem doğuya ama asıl doğruya yönelme yüzyılı.’ Yeni dünyanın oluşmasında masa başında insanlığın huzur yüzyılının projelerinin uygulanma yüzyılı. Yeni Türkiye yüzyılında doğruya doğru, yanlışa yanlış, güvenli milletimizin topyekün geleceğinin yürüyüşü. Mazlumların ağıtlarının, şarkıya, şölene döneceği başlangıcının yüzyıl yürüyüşü.

Yeni Türkiye yüzyılı kadın-erkek topyekun milletçe kurtuluşunun tarihi yürüyüşü olacak İnşallah. İnanç ve ibadet özgürlüğünün yaşanacağı kurtuluşun, kulluğun zafer yürüyüşü.

