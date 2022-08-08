Yıldız Nesle Selam Olsun

Gençlik, İslamcı mücadelenin ve kurtuluşunun en önemli olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Ve ne yazık ki kâfir düzen gençliği tüm imkân ve silahlarıyla kuşatmıştır. Dolayısıyla da İslamcı mücadeleyi kuşatmıştır. Bu kuşatmanın kaldırılması için mutlaka gençliğe yönelinmelidir.

Gençliği içinde batmakta olduğu bataklıktan kurtararak aslîyetini irca etme gayretini sarfetmekle; Anadolu toplumunu aslîyetine, mukaddesatına yeniden yönelmesini sağlamaktır. Mütefekkirin ifadesiyle "düzenin en büyük düşmanlığı enerji düşmanlığıdır." Bugün gençliğin için içine sığmadığı enerjisini futbolla, müzikle, malayani şeylerle boş ve anlamsız yere harcamaktadırlar. Eğer o dopdolu heyecanını, enerjisini İslam yolunda harcaması sağlanabilirse işte o zaman Allah-u Teala'nın izniyle beklenen İslâm ihtilal-inkılâbı gerçekleşebilir. Bundan dolayı da birinci hedefimiz gençliği aslîyetine rücu etmesine vesile olmaktır. Zira o gençlik ki Allah’ın emir ve nehiylerini eşya ve hadiselere nakşedecek, zamana ve mekana sahip olacaktır.

Kudüs’ü yeniden fethedecek, Doğu Türkistan’ı yeniden özgür kılacaktır. Endülüs’te yeniden medeniyet inşa edecek, Viyana kapılarına tekrardan dayanacaktır. O gençlik ki devlet ve mahkemelerde insanı bileklerinden kelepçelerken, mektep ve ailede vicdanından kelepçeleyici adalet sistemini yeniden mahyalaştıracaktır. İnsanımızın iptal edilmiş hislerini iade edecek, bütün beşeriyetin farkında olmadan beklediği mutlak hakikati münadilerle meydan meydan haykıracaktır. Yeni bir tarih muhasebesiyle, bize anlatılan sahte kahramanları gerçeklerinden lif lif ayıracaktır. Bâtıl olanı güzelleştirmeyi bilen Batıya karşılık, Hakkı çirkinleştiren ham yobaz ve kaba softa tipini kökünden budayarak, en çarpıcı ve cezbedici estetik ölçüleriyle parıldayacaktır.

Üstad Necip Fazıl’ın tabiriyle manevî babasının tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da gediğine koymaya namzet kuşak işte bu genç nesildir. ‘’Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz’’ buyruğunu ölçü bilen bu nesil, rol model aldıkları sahabe kadrosuyla çağını yıldız gibi aydınlatacaktır.

Bu nedenle Z kuşağı diye adlandırılan genç nesli, asrımızın yıldızlar kuşağı olarak nitelendiriyor ve görüyoruz. Bütün ümidimiz Allah ve Resul ölçüsüyle hareket eden gençliktedir. Selâm bu kutlu neslin üzerine olsun…