Yüzde 73’ü kadın

Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus 100’üncü Yıl Çarşısı için başlattığı anket nihayet sonuçlandı. Ankete katılanların yüzde 69’u çarşının yıkılmasını ve yerine meydan yapılmasını istedi. Tam da beklediğimiz gibi bir sonuç geldi. Başkentliler her zaman olduğu gibi bundan da doğru bir karar verdi. Çarşı uzun süredir boş ve atıl bir vaziyette duruyordu. Ankara’nın merkezinde kanayan bir yara gibi pansuman edilmeyi bekliyordu. Umarım sıra Şehir Çarşısı ile Spor Genel Müdürlüğü binasına da gelir.

Şehrin merkezinde kent estetiğini bozan yapılar tamamen ortadan kaldırılmalı. Özellikle Ulus’a yeni bir meydan kazandırılmalı. Her ülkenin Başkent’inde bir meydan bulunuyor. Bizim maalesef böyle bir meydanımız yok. Birçok proje yazıldı, çizildi fakat hep kâğıt üzerinde kaldı. Halen de elle tutulur bir şey yok ortada. İlerleyen günlerde olacak mı onu da bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz…

Başkent Mobil üzerinden yapılan ankette dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankete 28 bin 765 kişi katıldı. Oylamaya katılanların yüzde 69’luk kısmını oluşturan 19 bin 959 vatandaşın tercihi “Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum” yönünde olurken, vatandaşların 8 bin 806’sı ise “100. Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini tercih ediyorum” oldu.

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluşması ise dikkat çekici. Ankette vatandaşların yüzde 73’ünü kadınlar, yüzde 27’sini ise erkekler oluşturdu. 20 bin 993 kadından 14 bin 298’i Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını isterken, 7 bin 772 erkeğin 5 bin 661’i bu yönde oy kullandı. Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını isteyen kadınların oranı yüzde 68,1 oldu.

EGO'YA ÇAĞRIMDIR!

EGO Genel Müdürlüğü’ne buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Gazeteciliği bırakıp başka sektörlerde işe giren eski basın çalışanlarının serbest otobüs kartları iptal olmuyor. İstedikleri gibi kullanabiliyorlar. Kartı bir kere aldığınızda, anladığım kadarıyla kırılana ya da kaybolana kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bunun önüne geçilmeli. Mesela İstanbul’da her yıl kartlar güncellenir, belge vs. talep edilir. Burada da böyle bir sistem yapılmalı. Yapılsın ki haksız kullanımın önüne geçilsin. Hem bu haksız kullanım sadece eski basın çalışanlarında değil serbest kart kullanıma sahip diğer meslek dallarında da oluyor. Bir yıl çalışıyorsunuz serbest kart alıyorsunuz, sonra başka sektöre geçiyorsunuz ama ömür boyu ücretsiz otobüse biniyorsunuz. Bu suistimal engellenmeli.

NE DEYİM?

Son günlerde ABB yapılan hiçbir habere cevap vermiyor. Şimdiye kadar bu işi çok başarılı yürüttüler, takdir etmek lazım. 3 yıldır yapılan haberlere en kısa sürede dönüş sağlayıp, bilgilendirme yaptılar. Şimdi ne olduysa birden bire bu cevap vermeler durdu. İlgi alaka kesildi. Yaz geldi, belki ondandır desem, okul mu bu tatile girsin diyeceksiniz. Havalar ısındı belki herkese bir rehavet gelmiştir desem o da olmaz. En iyisi hiçbir şey demeyim. Diğer ilçe belediyeleri düşünüp buna da şükür diyeyim.

