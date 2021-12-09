Patlamadan Dakika İle Kurtulmak

5 Aralık 2021 tarihinde Pazar günü, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen patlama, belki de hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Doğalgaz patlamasının meydana geldiği "kazı çalışması" alanının yanı başından patlamadan birkaç dakika öncesinde geçtim. Sincan Lale Meydanı'nda yer alan kafeye arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Hatta arkadaşlarıma; çok katlı otoparkın hemen yanında bir kazı çalışmasının gerçekleştiğini ve çok şiddetli bir gaz kokusunun da çevreye yayıldığını söyledim. Neden acaba ne oldu diye düşündüğümüz an "korkunç" şekilde patlama meydana geldi...

Doğalgaz patlamasında çok şükür ölü ve yaralı yok. Ancak olası bir tehlikeden Allah hepimizi korudu. Az önce de dediğim gibi, patlamanın birkaç dakika öncesinden kazı yapılan alanın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Çünkü olası bir geçiş emniyeti veya herhangi bir tedbir alınmamış durumdaydı. İşçilerde çalışmaya devam ediyordu. Kazının neden veya nelerden kaynaklandığını bilmiyorum. Doğalgaz kaçağı, patlama öncesinde mi vardı, yoksa sızıntı mı vardı içeriği konusunda bilgim yok ancak, yapılan kazının emniyetsiz olduğunu söylemem yanlış olmaz.

1- Kazının yapıldığı alanda emniyet tedbirleri alınmamış durumdaydı.

2- (Benim gibi) insanlar kazı alanının üzerinden geçerek, yolun karşısına geçiş yapıyorlardı.

3- Kazı çalışmasının olduğu alan üzerinde trafik akışı tüm hızıyla devam ediyordu.

Sincan'da meydana gelen doğalgaz patlamasından dolayı, tüm Sincan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sincan'ın en işlek caddesinde meydana gelen kazı çalışması ve doğalgaz patlamasında herhangi bir tedbir alınmamış olmasını kınıyorum...