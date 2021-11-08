Kadın Cinayetlerine Yegâne Çözüm; "Ahlâk Devrimi"

Son zamanlarda artan kadın cinayetleri toplumumuzun sinir uçlarını oynatıyor. Buna dair birkaç kelam etmeden önce tüm mazlum kadınlar için Allah'tan rahmet diliyor, bu tarz cinayetleri tekrar görmemeyi arzu ediyoruz. Bunun için eyleme çıkan, kendince bir şeyler yapmaya çalışan insanlarda sağolsunlar. Eğer samimilerse bu yolda yaptıklarının meyvesini alacaklardır. Ancak burada bir usûl hatası yapılıyor.

Bu kadınlara bu muameleyi reva gören zihniyeti "kadın düşmanı" veya "kadın katili" vb. vasıflandırırsak hata etmiş oluruz. Çünkü bu insanlar yalnız kadına değil; erkeğe, çocuğa, kadına, hayvana -hatta doğaya- vb tüm yaratılmışlara karşı kin ve düşmanlık besleyen narsist birer psikopat tipolojisidir. Bu insan tipolojisi tam da içinde yaşadığımız buhran çağının birer ürünü olmakla birlikte bunun bir cinsiyeti bulunmamaktadır.

Şayet günümüzde ataerkil değilde anaerkil bir toplumda yaşıyor olsaydık belki de erkek cinayetlerinden muzdarip olacaktık. Bununla birlikte bizim bugün "kadın cinayetleri" diye bir gündemimizin olmasının sebebi de bu yönde çeşitli örgütlerin kitle iletişim araçlarının da yardımı ile gündemde tutmasıdır. Eğer daha güçlü ve daha medyatik bir örgütlenme "hayvan cinayetleri" propagandası yapıyor olsaydı bugün kadın cinayetlerini değil hayvan cinayetlerini konuşuyor olurduk. Malûm "gösteri toplumu"nda yaşıyoruz artık. Yanlış anlaşılma da olmasın. Dikkat çekilmeseydi falan demeye getirmiyorum. Sadece objektif bir durum tespiti yapıyorum. Bunu siyasilerin hızlıca gündem değiştirmesi ve halkın iki günde başka şeyler konuşmaya başlaması gibi düşünebilirsiniz.

Şayet bu cinayetleri durdurmak istiyorsak odaklanmamız gereken nokta kadınların hukuki olarak elini güçlendirici bir takım palyatif kanun değişiklikleri değil, az evvel yukarıda bahsedilen tipolojiyi toplumumuzdan silip atacak bir çeşit "ahlâkî devrim"dir. (Tabi kastettiğim ahlâkı bilinen adab-ı muaşeret kuralları bağlamında değil, daha felsefi olarak ele alın) İşte o zaman kadında, çocukta, hayvanda kurtulur.

Çoğunuza ütopya ya da uzak bir zamana havale edici bir çözüm gibi gelen bu ahlâk devrimini yapamazsak ne olur biliyor musunuz? Sözgelimi bugün bahsedilen ve moda olan çözüm önerileri ile kadın cinayetlerinin önüne geçilmiş olsa bu sefer bu tipoloji kendisini başka bir alanda başka bir şekilde gösterecek ve bu böyle sürüp gidecek. Zira günümüzde ne kanunların ne de hapishanelerin bir caydırıcılığı kaldı. Gözetimin en üst düzeyde olduğu toplumlarda bile suç oranı giderek artıyor.

Benim şahsi fikrim "yeni insan, yeni nizam" mottosuyla vecizelendirilen ve yeni bir ahlâk teklif eden İslâm İhtilâl ve İnkılâbıdır! Çünkü bahsettiğim ahlâk devrimini yapabilecek kuvvette bir tek o var. Başka teklifi olan varsa buyursun...