Karabağ Zaferine Farklı Bir Bakış Açısı

Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar cennetin en güzel yerindeler. Hz. Peygambere komşu oldular.

Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümünü bütün yurtta kutlanırken, acı, keder, üzüntü, sevinç, coşku aynı anda yaşandı. Millet olarak o günleri tekrar tekrar yaşadık.

Bilindiği gibi 44 gün süren bu savaşın her yirmi dört saati bir birinden kıymetli, birbirinden değerliydi.

Savaş esnasında Azerbaycan'da da, Türkiye'de de kimse uyumadı. İstisnasız herkesin gözü kulağı gelecek iyi bir haberdeydi. Her sevinçli haber geldiğinde Azerbaycan ile birlikte Türkiye de aynı heyecanı aynı coşkuyu yaşıyordu. Sivil ve askeri şehitlerin haberlerinin geldiğinde de aynı acı, aynı üzüntü, aynı keder yaşanıyordu.

Özetle Karabağ Savaşı, iki devlet tek millet olan Azerbaycan - Türkiye dostluğu, kardeşliği daha önceden de ifade ettiğimiz gibi daha da ileri giderek Tek Devlet, Tek Millet olmuştu. Düşünün bir kere Türkiye’ de binlerce insan gönüllü savaşmak için Azerbaycan'a gitmek istiyor, Azerbaycan halkı ise Türkiye'nin verdiği destek karşısında, bir kez daha Türkiye'yi kendi vatanları olarak görüyorlardı. Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda, Sakarya'da Türkiye'nin özgürlüğü için canını veren Azerbaycan, şimdilerde ise Türkiye'nin maddi ve manevi bütün desteğini yanında görüyordu. Dün tek vatan Türkiye topraklarıydı, bugün tek vatan Azerbaycan toprakları.

Bu yoğun duygular içerisinde kazanıldı Karabağ Zaferi... Bu zafer, Azerbaycan ve Türkiye'nin zaferiydi. Elbette Pakistan diğer Türk illerinin destekleri asla unutulamaz.

Karabağ Zaferi; Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının özgürlüğüne kavuşmasının yanı sıra, çok daha derin anlamlar ifade ediyordu.

Karabağ Zaferi; bu zafere kadar her türlü acıyı, işkenceyi, zulmü yaşayanların, şehitlerimizin, katledilen masum sivillerin intikamıdır.

Karabağ Zaferi; Ermeniler tarafından, diri diri yakılan çocukların, derileri yüzülerek, gözleri oyularak, akıl almaz işkencelerle katledilenlerin, karınları deşilerek çocukları hunharca öldürülen hamile kadınların, Hocalı'da soykırıma uğrayanların intikamıdır.

Karabağ Zaferi; Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da insanlık dışı işkencelerle toplu olarak katledilen, Müslüman Türk'ün intikamıdır.

Karabağ Zaferi; Akdamar Adası'nda, tecavüze uğramamak için kendini Van gölüne atan, Akdamar Kilise’sinde tecavüz edilerek öldürülen, sağ kalanların ise bu utançla yaşamak istemeyip intihar eden bacılarımızın intikamıdır.

Karabağ Zaferi; kalleşçe, alçakça katledilen Türk diplomatlarının intikamıdır.

Karabağ Zaferi; özgürleşmektir, Ermenilere ve Ermenileri destekleyen emperyal güçlere diz çöktürmektir, Türk'e meydan okunamayacağının, esir alınamayacağının adıdır.

Karabağ Zaferi; birleşmenin, birlik olmanın, Türk Konseyinin(Türk Keneşi) Türk Birliği olarak daha etkin rol oynamasının gerekliliğinin ortaya konmasıdır. Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği bu gün dünyada etkinlikleri artarken, Türk Birliğinin daha etkin rol oynamasının göstergesidir.

Karabağ zaferi; Dünya Türklerinin tek bir bayrak altında toplanmalarını, etkin bir güç olarak yerlerini almaları zaruretinin adıdır.

Karabağ Zaferi; ABD, Orta Doğuda, PKK ve yandaşlarından kendi kara ordusunu oluştururken, Avrupa Ordusu etkin bir şekilde gündeme getirilirken, Turan Ordusunun gücünü göstermesinin zamanının geldiğinin ifadesidir.

Karabağ Zaferi; Kafkasya 'da oyun kuran emperyal güçlerin oyunlarını başlarına geçirmiştir. Artık hiç kimse, Türk Birliğine rağmen, Kafkasya'da, Orta Asya'da oyun kuramayacaktır.

Karabağ Zaferinin mimarları olan Başkan Aliyev ve Başkan Erdoğan; Türkiye ve Azerbaycan'ın ebedi dostluk ve kardeşliğini pekiştirirken, Türk Halklarının birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini, artık oyun kurucuların Türkler olduğunu bütün dünyaya ilan etmişlerdir.

Artık kimse Orta Asya'da kendi başına at koşturamayacak, emperyal güçler hiçbir Türk ülkesinde istediği gibi darbe yapamayacak, istediği adamı iş başına geçiremeyecek.

Karabağ Zaferinin birinci yıl dönümünü kutlarken, Türk Dünyasının özgürlük ateşini de körüklemiştir. İnanıyorum ki en kısa zamanda başta Doğu Türkistan olmak üzere, Türk Dünyası tamamen özgürleşecek, dünya da hak ettiği yeri alacaktır.

KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR, AZERBAYCAN TÜRKİYE, TÜRKİYE AZERBAYCAN'DIR...

KARABAĞ ZAFERİ KUTLU OLSUN...

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı

