Sezai Karakoç’a Rahmet Olsun!

Geçtiğimiz hafta 88 yıllık dünya sürgününü tamamlayıp, başkentler başkentine göçen Sezai Karakoç’un vefatını herkes gibi teessürle karşıladım.

Şair, yazar ve fikir adamı olan Sezai Karakoç, İslâm ümmetinde yeniden dirilişi amaç edinmiş; bu yolda ‘diriliş’ kavramı etrafında nesillerde şuur uyandırmaya çalışmıştı. Yetmiş yıldır şiir ve yazıları ile edebiyat ve düşünce dünyasını aydınlatan bir yıldız olsa da; münzevî mizacı sebebiyle şöhreti, parayı, makamı elinin tersiyle itebilmiş ender bir şahsiyetti. Mona Roza’sı herkesçe malûmdur lâkin onu sadece sevdiği hanıma şiir yazan aşık bir şair olarak değerlendirmek yanlış olur. Üstad genç kuşaklara yol gösteren, heyecan ve heveslerini artıran öğretici metinler yazdığı gibi edebî dil ve üslûp yönünden de model olma çabasındadır.

Günlük gazetelerde İslâm, Müslümanlık, Türkiye ve İslâm dünyasında ki problemlere kafa yoran yazılar da yazmıştır. Şiirlerinde bazen ülkemizde ki sancılı dönemleri, bazen de işgal ve sömürüye maruz kalan ümmet coğrafyasını anlatır. Tabii kalbi sadece İslâm dünyası için atmaz; Rus yayılmacılığına direnen Polonya ve Macaristan gibi tüm mazlum coğrafyalarda onun ilgi alanındadır. Sezai Karakoç’un dikkat çeken bir yanı da tasavvuf ile olan bağıdır. İnançlı bir fikir adamı olarak eserlerinde ne yapar eder düşüncelerini bir şekilde ebedî âlemin varlığına dayandırır. Hemen her eserinde sufi geleneğin izlerini taşıyan, orijinal çizgilere sahip bir güzel insandı Sezai Karakoç...

Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, eserlerini kana kana içen nesillerin ruhunda daima yaşayacaktır. Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet dilerken, diriliş çağının öncü kuşaklarına selâm ederim...