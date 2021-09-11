Virüsü aşı olmayanlar mı yayıyor?

PCR testi dayatmasından sonra herkes aşısızların virüslü, yaşanan tüm bu olumsuz süreçlerin sebebinin de aşısızlar olduğuna inanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın bunda payı büyük. İyi propaganda yaptılar. İnsanlar karşısındakinin aşısız olduğunu duyunca çekinir hale geldi.

Bırakın çekinmeyi aşı olmayanlarla aynı kafeye, restorana bile girmek istemiyor birçok kişi.

Yahu madem aşı virüsten koruyor, neden çekiniyorsunuz?

Bırakın aşı olmayanlar sizden korksun, siz neden korkuyorsunuz?

Virüsü sadece aşı olmayanlar mı yayıyor?

Her açıklama bir önceki yok ediyor. Bir sürü tutarsızlık var.

Bu dayatma hukuksuzdur, haksızlıktır. Seyahat hakkından tutun da çalışma hakkını bile gasp ediyor.

Üç beş ay önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirti göstermeyenlerin PCR testi yaptırmasına gerek yok diyorken, bugün milyonlarca sağlıklı insan haftada iki veya üç defa PCR testi yaptırmak zorunda bırakılıyor. Niçin? Ne değişti?

İnsanlar geçen yıl test yaptırmak için kendi istekleri ile hastanelere akın ediyordu. Türlü bahanelerle şekilden şekle girip, bir test için kırk takla atıyorlardı ama nedense belirti göstermeyen herkes geri çevriliyordu. Şimdi bu dayatma neden?

Ayrıca bu testlerin doğruluk payı nedir? Yanılma oranı yüzde kaç?

Doktorlar bile testi yaparken sonuca güvenmeyin, yanılma payı yüksek diyor.

Durum böyleyken bu zorlama neden?

Hiçbir belirti göstermeyen sağlıklı birinin sırf test kitinin yanılma payı yüzünden testinin pozitif çıkması, o kişinin hayatından 10 gün gasp etmek demek değil midir?

Bu uygulama neresinden tutarsan tut yanlış. Bir an önce bu yanlış karardan dönülmelidir. Bireylerin bedenleri dokunulmazdır. Hiç kimse rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki aşıya karşı değilim, hiçbir zaman da olmadım. Sadece dayatmalara karşıyım. Bırakın kendi kararını herkes kendi versin. Zorlama ve baskı ile insanları yönlendirmeyin.

ozcanemrah6@gmail.com

Emrah Özcan