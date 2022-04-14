Futboldan Anlayan Gelsin

Nihat Özdemir’in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığından istifa etmesiyle beraber, 2 yıl, 315 gün süren tartışma son buldu. Gerçi Nihat Özdemir’in 2 yıl 315 gün süren görevi, 7 yıl, 2 gün TFF Başkanı olarak görev yapan Yıldırım Demirören’in yanında hiçbir şey ama Türk futbolunda oluşan tartışmalar sonrasında, derinden bir oh çekmiyor değiliz…

Nihat Özdemir’in istifası sonrası, TFF Başkanlığı için pek çok isim konuşulur oldu. Bence değil TFF, futbol sever bir Türk insanı bile; Demirören ve Özdemir sonrasında yeni bir “iş adamı” nazı çekecek durumda değil.

Çünkü TFF’nin de adı üstünde “Futbol Federasyonu” kimliğine bürünmesi lazım. Sadece STSL takımlarının değil; amatör kulüplerin, altyapıların, oyuncu izleme komitelerinin ve futbol tesislerinin de kapsamlı bir düzenlemeye gitmesi lazım.

Söz konusu bahsettiğim kategorilerin düzelmesi birkaç dönem alacaktır ama en azından yeni bir oluşuma girilmiş olsa, devamı gelir diye düşünüyorum ama “zengin” başkan getirilmeyeceği durumda bunların gerçek olacağını düşünüyorum.

Futbolun içerisinden, futbolun kendinden bizzat anlayan, sorunlara çözüm üretebilecek isimlerin gündeme gelmesi lazım. İlker Aycı gibi “maaş” konuları ile tartışmalara odak olan bir isim TFF Başkanlığı için konuşulur ise; toplum da buna otomatikman tepki koyacaktır. Aycı, TFF Denetleme Kurulunda görev aldı ama TFF Başkanlığı için tartışmalara neden olacaktır.

Bu yüzden TFF Başkanlığı için, gerçekten futboldan anlayan ama tarafsız olabilecek isimlerin gündeme gelmesi lazım. En azından Türk Futbolunun geleceği için bunu yapmamız lazım…