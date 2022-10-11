Yine Kerkük Türklüğü en zor zamanlarını yaşıyor, bugün yine şaklabanlar boş naralar savuruyor. Bu böyle bilinmelidir ki biz de ne hainlere verilecek vatan, ne zalime bırakılacak gardaş vardır. Ankara ne ise Kerkük odur. Diyarbakır neyse Telafer odur. Tuzhurmatu da bizimdir, Mendeli de. Kerkük Türklüğün kalesidir. Biz Muhsin Başkanın Alperenleri olarak bu kaleyi kimseye bırakmayacağız.

NE DEMİŞTİ MUHSİN BAŞKAN

“Kerkük, Musul, Telafer bizim Çanakkalemizdir!” Türk Milleti olarak Çanakkale’de Anadolu’yu korumak için nasıl bir direnişl ortaya koyduysak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Kerkük’te bizim ikinci çanakkale’mizdir. Ve Asla Türkmenler yalnız değildirler. Kimse onların yalnız olduğunu zannederek hesap yapmaya kalkışmamalıdır. Bunu bütün dünya böyle bilmelidir. Kerkük Türk'tür Türk kalacaktır. Türkmen kimliği asla bozulamayacaktır. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu’nun Evlatları olarak zamanında başkanımızın sorduğu soruyu tekrar ediyoruz. Barzani Hadi Oradan sen kimsin? ! Biz Alperenler olarak bu küstahlığa müsamaha gösteremeyiz. Herkes sussa da Derin Millet susmaz.

Önümde dururken Türklüğün hâli,

Susup da boynuma almam vebali;

Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali(r.a)

Susarsam, hakkını helâl etmesin.

Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,

Bana zindan olur Maraş, Elbistan

İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan

Susarsam, hakkını helâl etmesin.

Ey Türk! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?

Girit’i Midilliyi Yunan’a kurban verdik

Kudüs’ü İsrail’e kurban verdik

Kırım’ı Moskof’a kurban verdik

Kerkük Barzaniye yâr olmayacak.

Tüm dünya bunu bilmelidir ki Türk Dünyası, Türkmeneli’nin Irak Türkmen Cephesinin yanındadır. Kerkük’e bir şey olursa ihtiyaç duyulduğu anda hepimiz Kerkük için hazır askeriz. Kerkük’ü ite çakala bırakmayız. Nice türkmen bu topraklarda şehit düştü. Şehadet sırası bize geldiğinde hiçbir türk savaştan kaçınmayacaktır. Eli Silah tutan her kişi Kerkük’e de Türklüğe de kurbandır.

Kerkük’ü size, Sizi Allah’a emanet ediyoruz.



