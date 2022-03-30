Allah Fırsatçılara Fırsat Vermesin

Dünyayı etkisine alan koronavirüs illetinden sonra fırsatçılık adeta hortladı. Uzun zamandır aramızda pek fazla görünmüyordu, ara sıra kendisini gösteriyordu; ama salgınla birlikte adeta coştu gitti.

Hatırlarsınız koronavirüsün ülkemize giriş yaptığında, daha önce adeti 5-10 kuruşa satılan maskeler 1-2 TL'den satılmaya başlandı. Ateş ölçer gerekli oldu fiyatları 3-4 kat zamlandı.

O günden bu güne fırsatçılar hiç durmadı.

"Yapı stoku yetersiz, inşaat malzemesi pahalılandı" dediler evlerin fiyatlarını fahiş şekilde haksızca yükselttiler, "çip krizi var, araç üretimi durdu" dediler araçların fiyatlarını korkunç şekilde yükselttiler.

"Yağ yok, stoklar yetersiz" dediler 30-35 liraya aldığımız sıvı ayçiçek yağlarını 200 liraya çıkarttılar.

Şekeri bahane ettiler çuvalını 700, 800 TL'ye çıkardılar.

İşçinin emeğinden çaldılar.

Bu örnekler saymakla bitmez...

Dövizin yükselişi, enerji fiyatlarının artışı en iyi bahaneleri oldu...

Devlet KDV indirimi yaptı yine durmadılar, hesap oyunlarıyla yine kazançlı çıktılar.

Salgın hayatımıza girdi gireli biz zamların altında değil, bu fırsatçılar elinde eziliyoruz.

Vatandaş olarak talebimiz devletimizin bu fırsatçılarla etkin şekilde mücadele etmesi, bu fırsatçıların eline kalırsak işimiz zor.