ANKAPARK neydi ki ne olacak?

ANKAPARK’la ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Temmuz ayı ilk haftası Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir açıklama ile ANKAPARK davasının sonuçlandığını duyurdu.

“2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi” diyen Yavaş, gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceklerini söyledi.

Ardından da, devraldıklarındaki durumunun görülmesi için Ankapark’ın kapılarını basına ve vatandaşlara açtı.

Yavaş burada yaptığı açıklamada "Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok, şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz, bunu Ankara halkına soracağız ama içimden geçeni söyleyeyim. Cumhuriyetin kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek burayı bütün Ankaralının, Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanılması için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek dönemi eseri olan ANKAPARK’ın maliyetiyle ilgili ise “Buraya harcanan para 801 milyon dolar. '1200 tane alet var' diye övünüldü, bunların da hepsini siz gezdiniz. Bu parayı harcayan 'Hayır 450 milyon dolar, bu da çok değil' diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı” iddialarında bulundu.

Mansur Yavaş ayrıca, Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklayarak “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler” dedi.

ANKAPARK’la ilgili tartışmaların Mansur Yavaş tarafı böyle.

Gelelim Melih Gökçek ve AK Parti tarafına…

Melih Bey "Ben orayı yaptım, çalışır vaziyette teslim ettim. Ama kabiliyetsiz bir Mustafa Tuna, vizyonsuz bir Mansur Yavaş orayı perişan etti" sözleriyle Mansur Yavaş’ın yanı sıra AK Partili Mustafa Tuna’yı da hedef aldı.

Gökçek, ANKAPARK’ın maliyetine ilişkin ise “801 milyon dolar lafı külliyen yalandır. Ankapark 400-450 milyon dolara mâl oldu” dedi.

Ardından Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse’den bir açıklama geldi.

Köse, ANKAPARK’ın mart 2019’da açıldığında çalışır halde olduğunu, bugün ise hayalet bir parka dönüştüğünü belirterek, bundan Mansur Yavaş’ı sorumlu tuttu.

Murat Bey, şunları söyledi: "ANKAPARK'a yapılan yatırım ve Ankaralı hemşerilerimizin milyonları ve milli servet çürütülmüş ve heba edilmiş durumda. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlik ile oluşan kamu zararı söz konusudur. ANKAPARK'ta oluşan bu kamu zararının bir an evvel tespit edilerek sorumluların adalet önünde hesap vermesi lazım. Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan aylarca yüz binlerce insanın gelip ziyaret ettiği ANKAPARK enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tır. ABB meclisinde bir önerge vererek, komisyon marifeti ile ANKAPARK'ta oluşan zararın tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması açısından oluşan kamu zararının ödenmesini Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum."

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ANKAPARK’la ilgili son 20 günde yaşananlar böyle.

Aslında yeni bir şey yok: Karşılıklı suçlamalara devam.

Gökçek ve iktidar kanadı ANKAPARK’ın aslında önemli bir yatırım olduğunu, Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle buranın çürümeye terk edildiğini söylüyor.

Mansur Yavaş ise ANKAPARK’ın kendilerine o da mahkeme kararıyla 18 Temmuz 2022 tarihinde devredildiğini, burayı devraldıklarında zaten çürümüş halde olduğunu söylüyor.

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Değerli okurlar,

Benim düşüncem, AK Parti kanadının yanlış yaptığı, yanlışta ısrar ettiği yönünde.

ANKAPARK neydi ki ne olması bekleniyor?

Gökçek burayı 2015’lerde yaptı, iktidar da 2019 seçimlerinin arifesinde açtı. Hem de görkemli bir törenle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile katılmıştı. Seçimde ne oldu, Mansur Yavaş’ı seçti Başkentliler. Sonuç itibarıyla ANKAPARK, AK Parti’ye oy mu kazandırdı, oy mu kaybettirdi? Bence kaybettirdi.

Neden? Çünkü son derece gereksizdi. Bunu en başlarda AK Partili pekçok isim de söylemişti ama Gökçek ısrarından vaz geçmemişti.

Milletin vergilerinden yüzlerce milyon dolar harcayarak, dinozor heykelleri ile özdeşleşmiş bir park, eğlence parkı yapıyorsunuz. Başkentlilerin her ihtiyacı giderildi de bir bu mu eksikti?

Hem Gökçek ANKAPARK ve benzeri icraatları ile son derece başarılı idiyse neden görevden el çektirildi?

Bakın Altındağ’da ANKAPARK’la aynı dönemde yapılan ALTINKÖY diye bir yer var. Veysel Tiryaki imzası bulunuyor altında. 500 dönüm arazi üzerine, ilçenin kuytu köşesinde bir yere inşa edildi ve çok düşük maliyetle. Gerçek bir köy gibi, üretim yapılıyor burada. Hayvanlar var, kuşlar var, tarım var, köy evleri var, çeşmeler var… Söz gelimi, önümüzdeki seçimlerde Altındağ Belediyesi’ni AK Parti kaybetse, muhalif bir isim seçilse, ALTINKÖY harabeye mi döner?

Bunun cevabı açıldığı ilk günden bu yana gördüğü ilgidedir. ALTINKÖY özellikle ilkbahar ve yaz aylarında dolup taşıyor. Ünü Ankara’yı bile aşmış durumda. Öyle girişi yüksek ücretli falan da değil. İnsanlar burada köy kahvaltısı yapmak için günler öncesinden yer ayırtıyor. Ve yabancıların da ilgisini çekmeye başlamış durumda. Büyükelçi eşleri örneğin, ALTINKÖY’e bayılıyorlar.

Ama ANKAPARK öyle mi?

İlk günden bu yana ANKAPARK’ın son derece gereksiz olduğunu, buraya turistin muristin gelmeyeceğini, Başkent’in onca kaynağının heba edildiğini yazıp durdum. Başkent’in dinozor heykellerine, yeni bir eğlence merkezine değil…

Trafik ve otopark sorununda çözüme, her aşırı yağmurda yol ve alt geçitlerinin göle dönmesi, su baskınları yaşanması gibi yakışıksız görüntülerin önüne geçilmeye ihtiyaç olduğunu vurguladım.

Gelinen noktada haklı çıkmanın üzüntüsü içindeyim!

Yüzlerce milyon dolara mal edilen ANKAPARK’ın akıbeti aynen yazıp çizdiğimiz gibi oldu. Kiraya verilen firma, bırakın kira parasını, elektrik faturasını bile ödeyemedi. Çünkü ne gelen vardı, ne giden? Melih Gökçek’in “Yağmur gibi yağacak” dediği yabancı turisti geçtik, reklam otobüsleri ile çekilen Sincan’lı, Etimesgut’lu, Mamak’lı gariban vatandaşlar da bir kereden başka gidemedi çünkü bilet fiyatları cep yakıyordu.

Sonuç, ANKAPARK iş yapmadı ve açıldıktan 6-7 ay sonra kapandı.

Sonrası ise, yukarıda aktardığım gibi.