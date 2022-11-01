Amine Okuyeva’ya Rahmet Olsun

Şehadetinin yıldönümünde bir Çeçen mücahideyi anlatacağız size.

Algı odakları KADİROV vasıtası ile ÇEÇENLERİ PUTİN'E teslim olmuş gösterirken, biz üstümüze düşeni yaparak, bilerek gösterilmek istenmeyen BAĞIMSIZLIK YANLISI ÇEÇEN KAHRAMANLARI tanıtacağız.

2017'DE UKRAYNA'DA RUSLAR tarafından katledilen ÇEÇEN ŞEHİT AMİNA OKUYEVA!

Okuyeva 1983’te Odesa’da doğdu. Daha sonra Moskova ve Coharkale’de (Groznıy) yaşadı. 1999 yılında İkinci Çeçenistan Savaşına katıldı. 2003 yılında Okuyeva Ukrayna’ya geri döndü ve Odesa Tıp Üniversitesinde cerrah eğitimi almaya başladı.

Mezun olduktan sonra doktor olarak çalışmaya başlayan Okuyeva, 2008 yılında tanıştığı Adam Osmayev ile 2009 yılında evlendi. O dönemde Osmayev Odesa’da yaşıyor ve Kafkasya’nın özgürlüğü için mücadele ediyordu.

Ukrayna doğusunda Ruslarla savaş başladıktan sonra temmuz 2014’te Okuyeva “Kıyiv-2” taburu üyesi oldu. Resmi olarak sağlık görevlisi olarak kayıtlıydı. Ancak Okuyeva daha sonra, Donbas’ta havancı ve ATGM operatörü eğitimi aldı ve keskin nişancılığı yaptığını anlatmıştı.

Bir süre sonra "CAHAR DUDAYEV Uluslararası Barış Gücü" ismindeki taburun kuruluşunda yer almıştı. 2015’te Okuyeva’ya Ukrayna Kahramanı nişanı verilmişti.

1 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kıyiv’in Podol bölgesinde Adam Osmayev ve eşi Amina Okuyeva’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Kendisini gazeteci olarak tanıtan bir kişi, Adam Osmayev’e Glock tabancasıyla ateş açmıştı.

Amina Okuyeva, koruma amacıyla yanında taşıdığı silahla saldırgana ateş açıp adamı yaralamıştı. Osmayev, yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve sonradan da taburcu olmuştu.

30 Ekim 2017 tarihinde Kıyiv bölgesindeki Glevaha kasabası yakınlarında bulunan demiryolu geçişinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından Amina Okyeva ve eşi Osmayev’in bulunduğu arabaya ateş açıldı. Eşi yaralandı. Okuyeva, silahlı saldırı sonucu olay yerinde şehit düştü...

Rabbim şehadetini kabul etsin, şehadetin o nurlu ışığı nice nesilleri aydınlatsın İnşallah

Allahu Ekber!