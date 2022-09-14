Bakanlık Yarışı

Son zamanlarda seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakan bazı siyasiler bakanlıkları bölüşmeye bile başladı. Bu milletle alakası olmayan ama bir şekilde bu milletin vekili olma iddiasıyla bir şekilde meclise giren bazı vekiller HDP'ye bakanlık verme yarışına girdiler. Bu milletin çocuklarının kanı üzerine kurulmuş bir siyasi organizasyonun üyelerini bu milletin başına bakan olarak dikme sevdası en hafif tabirle gaflettir, aymazlıktır.

Çocukları militanlaştırılıp dağa gönderilen Diyarbakır anneleri hala nöbetteyken, HDP'nin il ve ilçe temsilcileri PKK'nın eleman devşirme merkezi haline gelmesine rağmen bütün bunlara karşı üç maymunu oynayan bazı siyasiler 2023'teki müstakbel zafer(!)lerinden HDP'ye de pay ayırma emellerini gizlemiyor. İsmi lazım olmayan bu milletvekillerine sıradan bir vatandaş olarak yardımcı olmak adına birkaç bakan önerisinde bulunmak istiyorum. Mesela "Bu devleti başınıza yıkacağız." diyen Sezai Temelli yapma yıkma işlerinden iyi anlıyor galiba Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yakışır. Dağda terörist nişanlısıyla boy boy fotoğraf veren Semra Güzel'e de Milli Savunma Bakanlığı vererek ordumuzu emin ellere teslim edin. Bakanlık da yetmez derlerse bir an önce parlamenter sisteme geçip terör örgütü propagandası yapmaktan cezaevinde olan Selehattin Demirtaş'ı başbakan yapmak kendileri adına tutarlı bir hareket olacaktır.

Son söz olarak: Türkiye'yi yönetecek kadroların ayağı sadece Ankara'ya basmalı. Bir ayağı Ankara’da diğer ayağı dışarıda olan kişi, kurum, organizasyon ve bütün oluşumlar bir an önce tasfiye edilmelidir. Ne Tel Aviv ne Washington ne de içimizdeki uzantıları Türkiye'nin kaderini tayin etmede söz hakkına sahip olmamalı. HDP ve türevleri bir an önce kapatılıp kamuoyunun vicdanına su dökülmelidir

