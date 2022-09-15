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TOKİ Uygun Fiyatlı Olabilirdi

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Abdulkerim SOLAK

Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ konutlarının detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişi tarafından beklediği detayları kamuoyu ile paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre; 608 bin TL fiyata 2+1 konut 2 Bin 280 TL taksit ile 240 ay vade ve 850 bin TL fiyata 3+1 konut 3 Bin 187 TL taksit ile 240 ay vade ile satın alınabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri ve Gaziantep gibi başlıca illerde yapılacak TOKİ konutları hakkında merak edilen sorular da böylece cevap bulmuş oldu.

Ancak benim aklıma; “TOKİ konutlarının daha uygun fiyata satılamaz mı” sorusu geldi. Günümüz asgari ücret seviyesinin 5 bin 500 TL olduğu dönemde, 2 bin 80 TL ile 3 Bin 187 TL taksit ile TOKİ konutu almak ne kadar bütçe kolaylığı sağlayabilir? Kredi çekilmesi durumuna hiç girmiyorum çünkü asgari ücret seviyesinde alınabilir kredi oranları da aşağı yukarı belli. 

Tamam, piyasa belki bu düzende şekillenmiş olabilir ancak TOKİ konutlarından söz ederken “uygun ve ucuz fiyatlı” diye cümle kurabiliyoruz. Bunun bütçeye de yansımasından ve vatandaşlara kolaylık sağlanmasından yanayım.
Bu taleplerimi de vatandaşların “istek ve önerileri” doğrultusunda yazıyorum. Umarım gelecek TOKİ konutlarının her vatandaşın bütçesine uygun olması düşünülür ve ev sahibi olmayan kimse kalmaz. Artan hayat pahalılığında yaşam sürerken ev almak hiç kolay değil.
 

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