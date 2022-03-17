Bakış Açısını Değiştirmek Gerek

16 Aralık 2021 tarihinde yazdığım “EGO Zammı Tartışmaya Kapalı” köşe yazımı hatırlatan bir yazıyı, bugün tekrar kaleme alma ihtiyacı hissettim. Ankara’da toplu taşıma araçlarına yapılan zamla beraber; Metro, ANKARAY, ÖHO, EGO ve ÖTA seferlerinde; tam biniç ücreti 4.5 TL’den, 6,5 TL’ye çıktı. Öğrenci biniş ücreti ise; 2,5 TL’den, 3,5 TL’ye artırıldı.

Zammın 15 Mart 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacağı duyuruldu ve Salı günü itibariyle yeni ücret tarifesine uygun olarak, seferler gerçekleştirildi. Yapılan zam yine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yıkılmaya çalışıyor.

2022 Mart ayı içerisinde bulunduğumuz şu günlerde; tüm akaryakıt ürünlerine misli misli zam yapıldığı görülürken, Ankara’da uygulanan zammın, Mansur Yavaş’a yıkılmaya çalışılması yine “saçmalık” ötesine gidemedi.

Ankara’da toplu ulaşıma zam yapılmasının gölgesinde, ekmek fiyatlarına da zam yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de tütün ürünlerine zam yapılmıştı. Şurada birkaç satırda, bahsettiğim gibi pek çok kalemde zam yapıldığı görülüyor. Ancak Ankara toplu ulaşım zammının Mansur Yavaş üzerinden değerlendirilmesi sadece birkaç kesim tarafından ilgi görüyor.

Çünkü “particilik” adı altında “insan sevememe” duygusu ağır basıyor... Keşke böyle olması yerine; Mansur Yavaş haklıdır gibi bir izlenim ortaya çıkmış olsa. Çünkü yapılan hiçbir zam ne Belediye tarafından, ne de şahıs tarafından belirlenebiliyor.

Dünya genelinde hemen her ülkeden peş peşe zam haberi duyarken, sadece Mansur Yavaş toplu taşımaya zam yaptı demek; benzine, market ürünlerine, tekstil ürünlerine, tütün ürünlerine ve diğer tüm zam haberlerine kör kalmak demek.

Bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla; 16 Aralık 2021 tarihinde yazdığım yazımda; yapılan zamların Mansur Yavaş’a yıkılmasının doğru olmadığını belirtmeme rağmen, bakış açısının hiçbir şekilde değişmediğini gördüm…

Sanırım bundan sonrada böyle olacak gibi görünüyor. Çünkü sözüm ona; Mansur Yavaş’a zammı yıkmaya çalışan birkaç oluşumun okuyarak değil de, kulaktan duyma bilgiler ile hayatını sürdürdüğünü görüyorum ve hallerine gerçekten üzülüyorum…