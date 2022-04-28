Yine bir Bayram’da daha beraberiz… Eskisi gibi olmasa da, oldukça telaşlı geçen Ramazan Ayı sonrasında sağlıkla, sıhhatle Ramazan Bayramı yaşayacak olmanın sevincine büründük. Küçüğünden büyüğüne, abisinden ablasına, kardeşinden arkadaşına hemen herkes bu mutlu günün sevincini yaşayacak.

Elbette bu Ramazan Bayramı en çok konuşulacak konu, “memleket ve tatil” planları olarak ön plana çıkacak. Bilet ücretleri, benzin parası ve otel rezervasyonları gibi hemen hemen pek çok konu gündeme gelecek ve gelmeye de devam ediyor..

Geçmiş yıllara baktığımızda, git gide birbirimizden uzaklaştığımız Bayram günlerini yaşıyor gibiyiz. Her Bayram, bir önce yaşadığımız Bayramı özletiyor ve duygulandırıyor. Keşke böyle olmasaydı diyeceğim ancak yaşanan süreçte insanların kendinden bile vazgeçtiğini görüyorum.

Kimsenin kimseye tahammül edemediği, peşine bir de korona var “gelmeyin, gitmeyin, sarılmayalım, kucaklaşmayalım” söylemlerinin arttığı günleri yaşarken “insanlardan değil, kendimizde de uzaklaştık”

Birbirimizin sağlığını, iyiliğini, şefkatini ve güzelliğini Instagram’da paylaştıysa “iyidir iyi” söylemine sığınacak duruma getirdik.

Aslında bunu hepimiz yaptık. Kimseye suç atmamak gerekiyor. Ama kimse de çıkıp, hatalarımızdan dönelim ve eskisi gibi olalım demiyor. Çünkü iyi niyetimizi, insanlığımızı ve en çokta kendimizi kaybettik.

Umarım gelecek Bayram, geçen yıl sanki daha iyiydi demek zorunda kalmayız. Çünkü en çok birbirimize, en çokta kendimize iyi olmamız lazım. Bizim kendimizden başka gidecek hiçbir yerimiz ve hiçbir kimsemiz yok. Bunun bilincinde olmamız temennisi ile…

Bayramımız kutlu olsun. Nice Bayramlara kavuşmak dileğiyle…