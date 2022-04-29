Ramazan Ayı Birlik Ve Beraberlik Günü

Yüce Allah’ın rahmetinin af ve mağfiretinin müminlerin üzerine sağanak sağanak yağdığı bir bereket ve fazilet mevsimini geride bırakarak Ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Müslümanlar olarak bizlere oruç ve diğer ibadetler ve iyiliklerle Ramazanı ihya etme imkanı lütfeden ardından bizleri sevinç ve mutluluk günü olan bayrama ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Birlik ve beraberlik içerisinde toplumun bütün kesimlerinin kaynaştığı huzur ve mutluluk dolu bir Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmak yüce Allah’ın biz müminlere büyük bir ikram ve ihsanıdır. Yüce dinimiz İslam bayramlarda meşru ölçüler içerisinde eylenmeye ve sevinç göstermeye müsaade etmiştir. Ancak bayramların sadece eğlence ve tatil günleri olarak görülmesi doğru değildir.

Peygamber Efendimiz bayramların meşru sınırlar içerisinde ve kulluk şuuruyla kutlanmasını istemiş bayramların neşe ve eğlenme günü olduğu kadar Allah’ı zikretme günleri olduğunu da bildirmiştir. Bayramlar aynı zamanda sosyal dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı toplum fertlerinin birbiri ile kaynaştığı dargınlıkların unutulduğu küslerin barıştığı sevinç ve kederlerin paylaşıldığı sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının doruk noktaya ulaştığı müstesna mutluluk günleridir.

Bayramlar özellikle kırılan kalpleri kazanmak ve incinen gönülleri yeniden elde etmek için en uygun zamanlardır. Yüce Rabbimiz müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerin arasını düzeltin, buyurmaktadır. Bayram vesilesi ile mümin kardeşlerimiz ile bozulan ilişkilerimizi düzeltmeli aramızdaki küskünlük ve dargınlıklara mutlaka son vermeliyiz. Kuranı Kerimde sen af yolunu tut buyrulduğu gibi bu bayramda olabildiğince affedici ve hoşgörülü olmalıyız. Şefkate muhtaç öksüz ve yetimlerle ilgilenmeli fakir ve fukaraya yardım etmeliyiz. Bayramın sevinç ve mutluluğunu toplumun her yanına her kesimine yaymalı kederli ve gönlü kırık kimselerin de bayram coşkusuna katılmalarını sağlamalıyız.

Bu bayramda dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme uğrayan savaş ve terör korkusu ile evini yurdunu terk etmek zorunda kalan yoksulluğun pençesinde kıvranan din kardeşlerimizin acılarına ortak olmalıyız, hiçbir şey yapamıyorsak en azından onlara dua etmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Bayramlarda ve normal yaşantımızda mümkünse bizden dua bekleyen geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret etmeli onlara Fatihalar okuyarak ruhlarına hediye etmeliyiz. Her ne kadar Ramazan ayı Allah tarafından mübarek kılınmışsa da onun bereketinden istifade etmek Müslümanların iradesine bırakılmıştır.

Değerlendiren için Ramazan ayı bulunmaz bir hasat mevsimi maddi ve manevi bir arınma iklimidir. Ramazana yetiştiği halde onun kadrini ve kıymetini bilmeyen biri içinse kaçırılmış bir fırsat hatta bir vebal olacaktır. Allah’ım bizleri nice Ramazanlara ulaştır birliğimizi ve beraberliğimizi daim ettir, tuttuğumuz oruçlarımızı hayırlarımızı kabul eyle, Selam ve Dua ile.