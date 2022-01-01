Bildiğimiz CHP işte

CHP işte…

Bildiğimiz CHP…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı siyasi “açılımları” bir yere kadar durduruyor, CHP’de “özün dışa vurumunu”.

O “öz”ün ara ara patlak verip ifşa olması, en çok Kemal Kılıçdaroğlu’nun moralini bozuyor olsa gerek…

Her kimse o “öz”ü dışa vuran, hemen bir kenara çekip, “şimdi sırası mı bunun” diyordur kesin.

Özgür Özel’in “ortaçağ açıklaması”, bunun son örneği oldu.

CHP’nin TBMM Grup Başkanvekili olan bu şahıs, çocuklara Kur’an eğitimi verilmesine duydukları ve uzun bir süredir içinde biriktirdiği öfkeyi kusuverdi ve…

Vatandaşların evlatlarına verilen din eğitimini “bilimsellikten uzak”, “çağdışı” gibi tabirlerle karalamaya çalıştı.

Sözleri şöyle:

"Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi?..

Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar…

Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

Özgür Özel’e hemen her kesimden tepki geldi-geliyor.

En güzel cevabı Din Görevlileri Birliği Derneği’nin verdiğini düşünüyorum.

DİN BİR DER Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, şöyle dedi:

“Herkes bilmelidir ki; İslam, bu toprakların özü ve milletimizin mayasıdır. Onu siyasi emellerine alet etmek için istismar edenler de, İslam’ın hayat veren değerlerinin öğrenilmesine saldıranlar da hüsrana uğrayacaklarını iyi bilmelidirler.”

Yıldırım ayrıca, şunları kaydetti:

“İnsanlığa ilk emri ‘oku!’ olan İslâm dini, ilk andan itibaren mesajı ve öngördüğü toplumsal düzenle; çağları, toplumları aydınlatmış, kıyamete kadar insanlığa rehberlik edecek bir medeniyet inşa etmiştir. Hiçbir dönemi karanlık olmayan bu kadim medeniyet, Batı’nın cahiliyetin karanlık dehlizlerinde boğulduğu zamanlarda bile insanlığın iftihar tablosu olacak dönemler yaşatmıştır. Bu başarının temelinde ise kadın erkek, yaşlı genç demeden bütün Müslümanlara ilim öğrenmeyi farz kılan; ‘beşikten mezara’ ilmi, öğrenmeyi, öğretmeyi ve eğitimi tavsiye eden Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in emirlerinde yer almaktadır. Bu emirleri yerine getirmek gayesiyle yıllardır bu ülkenin dileyen vatandaşlarının evlatlarına verilen din eğitimini ‘bilimsellikten uzak’, ‘çağdışı’ gibi tabirlerle karalamak, Ortaçağ karanlığını özleyenlerin yüreklerinde var olan kinlerinin dışa vurumudur; yasakçı 28 Şubat zihniyetinin hala canlı ve diri olduğunun göstergesidir.”