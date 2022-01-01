Sevgili okurlar 2021 yılını geride bıraktık. Acısıyla, tatlısıyla koca bir yıl geçti. Hiç kimse bu yıldan memnun kalmadı. Küresel sıkıntılar yetmezmiş gibi bir de ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sorunlar bizleri epey bir yıprattı. Şiddetin her türlüsünü gördük, yaşadık, şahit olduk. Ekonomik dar boğazı iliklerimize kadar hissettik. Kovid-19’dan dolayı birçoğumuz sağlık sorunları yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Hayatı kaybedenler oldu, sevdiklerini yitirenler oldu. Ne olursa olsun, dünyanın düzeni bir şekilde işliyor ve hayat devam ediyor. Her şeye rağmen umutlu olmak, geleceğe sevinçle bakmak istiyoruz.

Güzel yarınlar için 83 milyon insan büyük bir çaba içerisinde ömrümüzü tüketiyoruz. Karamsarlığı düşüp, umudumuz kaybettiğimiz zamanlar da oluyor elbet. O zaman da çocuklarımız ve gelecekleri için kaybettiğimiz umuda tekrar tutunuyoruz. Öyle ya da böyle hayat devam ediyor. Kimimiz için bugün bir başlangıç, kimimiz için bir son. Umarım bu yıl bir önceki yıldan daha iyi olur. Yeni yılın, adından da anlaşılacağı üzere yenilikler ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum. 2022 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.