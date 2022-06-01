Bir Müzeden Daha Fazlası

Gurur ve övünç kaynağımız olan Türk polisimizin 177 yıllık şanlı geçmişini tarihi bir kronoloji içerisinde yansıtan Çankaya Dikmen’deki Polis Müzesi’ni

geçtiğimiz hafta basın mensubu arkadaşlarımla gezme imkanı buldum.

Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan müzeyi gezerken hem gururlandım hem bir hayli duygulandım.

6 bölümden oluşan müzenin A, B ve C sergi alanlarında Türk Polisinin tarihteki yerinin anlatıldığı bölümde tarihi kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı polis teşkilatının yapılanması, Osmanlı karakol maketleri, kahraman polislerimiz, Türk edebiyatında polisiye romanlar, ilk parmak izi, ilk bisikletli süvari birliği kurulması, silahlar ve tarihi araçlar sergileniyor.

Ayrıca silikon mankenler, canlandırmalar, aksesuarlar, maket dioramalar ve belgesel nitelikli prodüksiyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

D bölümünde kriminal ve bomba imha canlandırma alanları, polis köpeklerinin tanıtımı, trafik kuralları eğitim alanı, trafik kuralları oyunu, hediyelik eşya bölümü, polis kitaplığı ve sosyal alanlar yer alıyor.

E bölümünde güncel polis ekipmanları, güncel polis kıyafetleri, 15 Temmuz alanı, şehitlerimize ait eşyalar, şehitler prodüksiyonu, şehit künyeleri, tarihi dokümanlar, tarihi fotoğraflar ve yabancı devlet teşkilatlarından gelen hediyeler yer alıyor. F bölümünde zırhlı polis araçları açık alanda sergileniyor. Polis Müzesi’nde ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 24 adet polis kültür varlıkları sergileniyor.

Bin 518 metrekare kapalı alana sahip müzede, polislikte Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar olan imkan ve ekipman konusunda dönüşümünü, gelişimi görünce ‘nereden nereye’ deyiveriyorsunuz.

Müzede geçmişe dair yapılan canlandırmalar sizi inanılmaz bir tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Müzede, vatan uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin hatıraları, emanetleri de sergileniyor. Özellikle bu bölüm sizi oldukça duygulandırıyor. Şehitlerin el yazısı mektupları, kanlı üniformaları ve özel eşyaları karşısında gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz.

Müzeyi gezerken saatin nasıl geçtiğini bilemiyorsunuz.

Türk milletine güven veren emniyet teşkilatımızın değerli çalışanları sizi güler yüzü ile müzede karşılıyor ve müze hakkında detaylı bilgi veriyor.

Temelleri bir asır önce atılmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve ziyarete açılan Polis Müzesi, pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesindeki Dikmen Ek Hizmet Binası yerleşkesinde yer alan müze ayrıca www.polismuzesi.com internet adresinden de sanal olarak ziyaret edilebiliyor.

Online olarak gezi, neredeyse gerçeği aratmıyor. Sanal gerçeklik konusunda bir hayli iddialı diyebilirim.

Çevreci ve engelsiz olarak tasarlanan müzede yaşlı ve engelli ziyaretçilerin rahatça erişimi için asansörler, engelli rampası, engelli tuvaletleri ve tekerlekli sandalye bulunuyor. Müzenin ışıklandırma sistemi ise sensörler sayesinde hareket anında devreye giriyor. Böylece enerji tasarrufu sağlanıyor.

Mutlaka gidilmesi gereken ve şiddetle tavsiye ettiğim bir müze.

Müzeyi gezerken sizi hayretler içerisinde bırakacak ilginçler şeylerle karşılaşmaya hazır olun…

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