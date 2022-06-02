Hayvan Haklarını Sorgulamak

Yine kendi başıma gelen bir olay nedeniyle, ilgili köşe yazımı kaleme aldım. Yaklaşık bir ay boyunca İstanbul’da misafirdim ve bu bir ay içerisinde evimde beslemek üzere bir evcil hayvan sahiplendim. Bakımı, temizliği, aşısı, kontrolleri ve çeşitli hakları ile ilgili tüm işlemleri olması gerektiği gibi gerçekleştirdim.

Buraya kadar herhangi bir sorun yoktu. Yaklaşık bir ay boyunca bizimle kaldı ve Ankara’ya, kendi evine gideceği günü bekledi. Ancak tüm sıkıntı ve sorun burada başladı.

Daha önce yaptığım yolculuklarda, evcil hayvanlar ile nasıl yolculuk yapıyorlar diye merak ediyordum. Bu kafileye bende dahil oldum ancak bizim yolculuğumuz bir hayli sıkıntılı oldu.

İlk olarak YHT çağrı merkezi ile görüştüm ve sadece “kedi, köpek ve kuş cinsleri” kabul edildiğini söylediler. Bu arada evcil hayvanımın cinsi Hollanda Lop Tavşanı ve tavşan kemirgen özelliği olmasından dolayı “egzotik” hayvan kategorisine girdiği için hemen hemen çoğu yere girmesi yasak.

Aslına bakıldığında tavşanımızın ağzı var dili yok, tuvaleti hemen hemen hiç kokmuyor ve çanta ya da kafes içerisinde durduğunda bulunduğu eyleme göre tepki gösteriyor. Yolculuk yapıyorsa uyuyor, ev içerisinde ise çıkmak istiyor vb. durumlar.

YHT ile yolculuk yapamayacağımı anlayınca otobüs firmalarına yöneldim. Ve bu konuda ne saçma iş yapılıyor demekten kendimi alamadım. Yaklaşık 25 otobüs firması ile görüştüm ve sadece 8 ile 12 firmanın evcil hayvan kabul ettiğini gördüm.

Pek çoğu firma bagaj bölmesine evcil hayvan konulmasını istiyor. Bazı firmalar evcil hayvan için de koltuk almanız için “ücret” baskısı yapıyor. Diğer firmalar ise hiçbir koltuk ücreti ödemeden, çanta veya kafes içerisinde olması şartı ile yanımızda yolculuk yapabileceğini söylüyor.

Genele bakıldığında, 9 Temmuz 2021 tarihinde Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır ve hayvanlara kötü muamele yapılması gibi durumlar hak ihlali açısından suç kapsamına alınmıştır ve cezası hapis olarak belirtilmiştir.

Ama bu kanunu kimler veya cezai yaptırımı nasıl uyguluyorlar bilmiyorum ama 2022 yılının yarısını ardımızda bıraktığımız günlerde, evcil hayvan ile yolculuk yapmak bu kadar zor olmamalı. Hayvan haklarını sorgulamak bu kadar uğraştırmamalı.

Bu konuda yönetmelikleri, kararnameleri ve kanunları kapsamlı olarak araştırıp detayları sizinle paylaşacağım. Hayvanlarımızın özgürlüğünün kısıtlanmadığı günleri görmemiz dileğiyle. Mutlu günler…