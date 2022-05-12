Borçsuz İnsan Kalmadı

Çevremde kimle görüşsem, kiminle karşılaşsam herkes borcunun olduğunu ve maaşının yetersiz olmasından dert yanıyor. Ekonomik sorunlar, çevre faktörleri ve geçim sıkıntısı bir yana dursun. Hemen herkesin para ile ilgili bir sorunu var. Nedenleri elbette her insana göre farklılık gösterebiliyor.

Ancak bu durum nasıl son bulacak bilmiyorum. Çünkü süpermarket gibi bankaların açıldığı, kredi kampanyası üzerine kredi kampanyası sunulan günümüz Türkiye’sinde ne ev, ne araba almak hatta bilgisayar ve telefon almak bile +3 taksit üzerinden işler oldu.

Kredi kartı ve avans kullanımlarının artış yaşadığı günlerde, kredi tutarlarını söylemeye bile dilim varmaz oldu. Borcu borçla kapatmak tabiri dilden dile yayılır oldu. Hükümet tarafından iyileştirme beklemek elbette herkesin hakkı ancak, paranın kullanımı açısından verimli düşünmekte herkesin görevi diye düşünüyorum.

Alınan maaşlar, ikramiyeler, destek ödemeleri vb. tutarlar zorlanan sürecin önüne geçemiyor olabilir ancak en azından dereyi görmeden paçayı sıvamakta gerekmiyor. Bu konuda herkesin üzerine düşmesi gerekeni yapması gerekiyor. Asgari ücret ile bakımlarını zora sokacak çocuklar yapmak, yatırım düşüncesine girmeden para biriktirmek ve sonra toplu borca girmek çağımızın modası oldu.

Evlenmek hayal, araba planlarının rüyalarda görülmemesi adına güzel ve iyileştirici yaptırımlar uygulamak şart ancak gerçekten gördüğüm manzaralara üzülüyorum. Kimseye akıl vermek istemem ancak, ekonomi üzerinden tartışmaları izlememek bile gerekmiyor.

Çünkü cebinde olan telefonu çıkar tartışmasına konuk olan kim var ise; uykudan uyanıp, bir sonraki uykusuna dalana kadar telefon ile vakit geçiriyor. Ancak kimse planlarını uygulamak ve mantıklı olabilecek projeler veya işler takip etmiyor.

Tüm iyileştirmeleri devletten beklemek, Bakanlığa ve SYDV’ler tarafından verilen yardımlara sığınmak elbette önerdiğim bir yol değil. Ancak cebinize giren paranın harcama oranını hesaplamak ve tutarlı davranmak herkesin görevi diye düşünüyorum.

Bu süreç ile ilgili iyileştirme beklemek istiyorum ancak nasıl bir çıkmaza girildiyse, çıkışın çok zor olacağını düşünüyorum. Allah herkesin hakkında hayırlı olanı versin. Tepeden tırnağa hemen her şeyin para ile döndüğü günümüz Dünyası’nda herkes kalbinin ekmeğini yesin İnşallah…