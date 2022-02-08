Çeçenistan’da İşkence Devam Ediyor! -1

Çeçenistan’da son yılların en büyük insan hakları ihlalleri yaşanıyor. 21. Yüzyıl’da bu denli korkunç, vahşi zulümlere tanıklık etmek her şeyden önce bir insan olarak bizleri utandırıyor.

Türk Milleti, Çeçenistan’daki insan hakkı ihlallerini savaş döneminde Rus tarafının yaptığı katliam ve tecavüzlerle tanımıştı. Bağımsızlık yanlısı Çeçen liderleri ve mücahitleri şehit eden Ruslar, Putin atamalı Kadirov ailesini Çeçenistan’ın başına getirmişti.

Ruslardan beri Çeçenlere yapılan zulmü şimdi ise Kadirov hükümeti ve yetkilileri devralmış durumda.

Alçak Kadirov ve adamları, yurtdışında yaşayan ‘İçkeryacı’ Muhalif Çeçenlerin, Çeçenistan’daki aile ve akrabalarını kaçırıyor. Muhalif söylemlerden vazgeçmeyen Çeçenlere, kaçırdıkları kadın akrabalarını alçakça soyarak, çıplak görüntülerini gönderiyorlar.

BU ŞEREFSİZLERİN ZULMÜ KARŞISINDE MİDEMİZ BULANIYOR. NE KADAR İĞRENÇ!

Aslan yürekli kardeşlerimiz ise Kadirov zaliminden korkmadıklarını ve ona karşı olmaya devam edeceklerini cesurca söyleyerek tehditlerden yılmayacaklarını gösteriyorlar!

Ahlaksız, şerefsizlerin Çeçen kardeşlerimize yaptığı bu zulümleri duyurarak dün olduğu gibi bugün de bağımsız olmak isteyen Çeçen kardeşlerimizin yanında olacağız.

Sözde İslami görüntüler vererek İslâm coğrafyasında karşılık bulmak isteyen Kadirov’un ne denli bir ahlaksız olduğunu aktardığımız ve aktaracağımız bilgilerden öğrenebilirsiniz.

Tüm bu gelişmeleri yakından izlemek isteyenlerin Kaf-Hak’ı (Kafkasya İnsan Hakları İzleme Portalı) takip etmelerini öneriyorum.

"Caucasian Knot", muhalif blog yazarı Tumso Abdurakhmanov'un 22 Aralık'ta Çeçenya'da yaşayan akrabalarının kaçırıldığını bildirdiğini kaydetti. Blogcu, kaçırma olayını kardeşinin Çeçen Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov'a yönelik eleştirisiyle ilişkilendirdi.

22 Aralık'ta blogcu Minkail Malizaev de Çeçenya'da yaşayan akrabalarının kaçırıldığını bildirdi. Malizaev, Telegram kanalında yayınlanan bir video mesajında, "Hem erkek hem de kadın tüm anne ve baba tarafından akrabalarımı gözaltına aldılar. <...> Bana çıplak kadın akrabalarımın birkaç fotoğrafını gönderdiler. Nerede tutulduklarını kimse bilmiyor" dedi.

Malizaev, Telegram kanalına annesinin ve kız kardeşinin fotoğraflarını gönderdiklerini söyledi ve Khasan adında bir adam ondan yetkilileri eleştirmeyi bırakmasını istedi.

Tumso Abdurakhmanov ise kendisine gönderilen mesajın ekran görüntüsünü yayınladı. Mesaj, yakında Abdurakhmanov'un akrabalarının fotoğraflarını alacağını söylüyor.

Abdurakhmanov ayrıca "Vayfond" insan hakları derneğinin kurucusu Mansur Sadulaev'in kuzenlerinin kaçırıldığını da bildirdi. Tumso, "Görünüşe göre Kadırov'u eleştirenlere karşı geniş çaplı bir eylem görüyoruz" dedi.

Tumso, Kadırov'dan özür dileyen bir videoyu 24 saat içinde yayınlamaması durumunda akrabalarını öldürmekle tehdit eden bir mesajın da ekran görüntüsünü yayınladı.

Tumso, Çeçen yetkililerin baskısına boyun eğmeyeceğini ve taleplerini yerine getirmeyeceğini vurguladı. Daha önce kendisine baskı yapma girişimlerinin de başarısız olduğunu hatırlatarak, "Sizi temin ederim ki bu benim üzerimde etkili olmayacak, boşuna çabalıyorsunuz" dedi.

"İnsan Hakları Merkezi İçkerya" kuruluşunun yöneticisi Aslan Artsuev, Çeçen yetkililerin dört akrabasını kaçırarak kendisine baskı uygulamaya çalıştığını, ancak bunun siyasi duruşunu ve eylemlerini etkilemeyeceğini belirtti.

Aslan: Çocuklardan yaşlılara tüm akrabalarımı gözaltına alabilirler ama ben ne gerekiyorsa yapacağım, yapıyorum – gerçeği aktarıyorum ve beni sadece öldürerek durdurabilirler” dedi.

Bölgedeki ihlaller bir yazıya sığmayacak kadar çok, gelen bilgileri diğer haftalar köşemizden aktarmaya devam edeceğiz.

Cesur Çeçen aktivistlerin yüreklerinden öpüyor, bu zulmün karşısında dik duruşlarını tebrik ediyorum. Yüce Allah’tan kendilerine ve yakınlarına sabır ve selamet diliyorum.

Muhsin Başkanın dediği gibi; YAŞASIN BAĞIMSIZ ÇEÇENYA, YAŞASIN BİRLEŞİK KAFKASYA!

ALLAHU EKBER!