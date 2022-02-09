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Enerjiye Daha Fazla Yatırım Şart

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Osman Akdoğan

Enerjinin günümüzde önemi giderek daha da artıyor. 
Koca koca makineler, araçlar, elektronik eşyalar… enerji olmadan pek bir anlam ifade etmiyor.
Geçtiğimiz günlerde sanayi bölgelerinde uygulanan elektrik enerjisi kesintisinde bunu net bir şekilde gördük. 
Organize sanayi bölgelerinde uygulanan 3 günlük elektrik kesintisinden dolayı çarklar dönmedi. 

Bu kesintilerin uzun süre devam ettiğini düşünmek bile korkutuyor insanı.
Geçmişte her şey insan gücüyle yapılır iken, makineleşme ile birlikte elektrik ya da doğal gaz enerjisi olmadan işler yürümüyor. 

Koca bir iş makinasını insan eliyle hareket ettirebilmeniz, şarj olmadan telefonunuzu kullanabilmeniz mümkün değil.
Görüldüğü üzere günümüzde her şey enerjiyle ilişkili.
Bu nedenle enerjiye ihtiyaç, gelecekte daha da önem kazanacak.

Gelecekte ülkeler arasında enerji savaşlarına şahit olursanız hiç şaşırmayın. 
Enerji mağduru olmamak için bugünden enerjiye yeteri kadar yatırım yapmamız şart. 
Nükleere, HES’e, güneş enerjisine, rüzgar enerjisine ve diğer enerji sistemlerine yatırım yaparak enerjide kendi kendimize yetebilmeliyiz. 

Gerekli yatırımları yapmadığımız takdirde ileride büyük enerji sıkıntıları çekeceğimiz aşikardır.

Fosil yakıtlara bazla elektrik üretimi daha ekonomik olan ve daha fazla enerji üreten nükleer santrallerin kurulumu hızlandırılmalıdır. 

Enerji üretiminde geride kalmamak için nükleer elzemdir.    

Bugün dünyanın birçok noktasında 450 civarında nükleer santral bulunmaktadır. 
Çok zararlı olsa bir şey olsa dünyada bu kadar santral kurulmazdı herhâlde. 

Günümüzde her şey enerji ile çalışırken enerjiye yatırım yapmaz isek inanın ileride daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz.

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