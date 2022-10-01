Çocuklar sosyal medyaya emanet

Geleneksel medya ve yeni medya ile büyüyen çocuklar arasında farklılıklar vardır. Özellikle sabır konusunda yeni medya ile büyüyen çocukların daha sabırsız ve daha tahammülsüz oldukları görülür. Çünkü günümüz yeni medyası ile büyüyen çocuklar yeni medya tarafından hızlı tüketime itiliyor. Yeni medyada var olan sosyal medya kanallarında aşağı kaymaktan tutun da yine YouTube’da bir videoyu ileri sardırmaya kadar bütün davranışlar yeni medya ile büyüyen çocukları hızlı tüketime alıştırıyor.

Günümüzde yeni medya ile büyüyen çocuklar geleneksel medya ile büyüyen çocuklara göre daha sabırsız ve daha tüketim odaklı oluyorlar. Geleneksel medyada atlama ve ilerletme yoktu. Örneğin geleneksel medya ile büyüyen çocuklar çizgi filmleri hep sabah saatlerinde ileriye sardırmadan izlediler. Başka bir örnek ise geleneksel medya ile büyüyen çocuklar çizgi film izlemek için çizgi filmin yayınlandığı saate kadar beklemek zorundaydı. Yeni medyanı getirdiği hızlı tüketim sebebiyle günümüzdeki çocuklar hızlı tüketemedikleri şeyleri istemiyor ve daha sabırsız oluyorlar.

Geleneksel medya ve yeni medya ile büyüyen çocuklar arasındaki bir diğer fark da sosyalleşme konusundadır. Yeni medya ile büyüyen çocuklar artık arkadaşlıklarını yeni medya üzerinden yapmaktadır ve oyunlarını da yeni medya üzerinden oynamaktadırlar. Yeni medya ile büyüyen çocuklar dışarıda top oynamak yerine evde kendilerince yeni medya akımlarını videoya çekmeyi daha keyifli buluyorlar. Ayrıca yeni medya üzerinde bulunan bu akımlar çocukların gelişimini de olumsuz etkiliyor. Çünkü günümüz çocukları akıma dâhil olmayı o kadar istemektedirler ki akımın zararlı olması umurlarında olmuyor. Geleneksel medya ile büyüyen çocuklar ise örneğin televizyonda ilgilerini çekmeyen bir program olduğu zaman kendilerini dışarı atarak arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlardı.

Geleneksel medya ile büyüyen çocuklar dışarıdaki hayatta daha aktif ve daha etkin bir rol oynamaktaydı. Çünkü yeni medyanın getirdiği sanallıkla beraber çocuklar deneyimlerini sürekli sanal ortamda kurgulamakta. Geleneksel medya kısıtlı oluğu için çocuklar geleneksel medyayı izlemeyi bırakabiliyorlardı fakat günümüzdeki yeni medyayı takip eden çocuklar yeni medyanın sonsuz içerikleri arasında kaybolmaktadır ve yeni medyayı takip etmekten asla sıkılmayıp bırakmamaktadırlar.

Özellikle yeni medyada bulunan YouTube uygulaması artık çocuk bakıcısı konumuna geldi. Aileler çocuklarının önüne YouTube’dan bir içerik açıp çocuğu uygulamayla baş başa bırakıyorlar. YouTube’da bulunan otomatik oynatma ve öneriler özelliklerinden dolayı sonu olmayan bir uygulama. Bu yüzden çocuk YouTube karşısında saatler geçirse bile bu eylem bitmiyor. Bu durumda da yeni medya ile büyüyen çocuklar kendi kendilerine kaldıkları zaman bir oyun kurgulayıp oynayamıyorlar. Bunun bir sebebi de her şeyin sanal olmasından kaynaklanıyor. Geleneksel medya ile büyüyen çocuklar geleneksel medyanın sınırlılığından dolayı ve dış dünyaya daha bağımlı olmalarından dolayı kendi kendilerine oyunlar kurgulayabilmekteydi. Örneğin terliği araba olarak kurgulayıp onunla bile vakit geçirebiliyorlardı. Fakat günümüz yeni medyası çocukları tüketim kültürü ile bağımlı hale getirdiğinden dolayı çocuğun elinden tableti veya telefonu alındığı zaman yani internet ile bağlantıları kesildiği zaman öfkeleniyor, ağlıyor hatta çevresine zarar vermeye başlıyor. Bu sebeple ailelerin daha bilinçli davranması gerekiyor. Hatta bu konuda ailelere seminerler veya eğitimleri verilmesi gerekiyor. Hem sosyal medyada hem geleneksel medyada yayınlanabilecek bir kamu spotu bile ailelerin bilgilenmesi açısından yararlı olabilir. Henüz bilmiyoruz fakat günümüz yeni medya çocukları orta yaşlarını geçtiği zaman bu hızlı tüketim alışkanlıklarının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tahmin etmek zor değil. Bu yüzden şimdiden aileler aracılığı ile bu durumun önünce geçilmesi gerekiyor.

