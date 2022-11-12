Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta Dünya Çocuk Kitapları haftası olarak kutlanıyor. Bu sebeple bu hafta çocuklar ve kitaplar konulu bir yazı ile sizlerin karşısındayım. UNESCO tarafından belirlenen Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nın en önemli amacı çocuklara kitapları ve okumayı sevdirmektir. Bu hafta sadece bu değil çocuk kitaplarının gelişmesini sağlamak, çocukların kendi aralarında kitap takası yapmasını sağlamak, çocuklar ile yazarları yüz yüze getirerek ilişki kurulmasını sağlamak vb. gibi birçok amaca hizmet ediyor.

Okuma eylemi insanı geliştiren, merak duygusunu besleyen, bakış açısı kazandıran, okura yeni dünyalar kazandıran önemli bir etkinliktir. Uygar dediğimiz Japonya gibi toplumlara baktığımızda okuma oranlarının yüksek olduğunu görürüz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Dünyadaki en güzel alışkanlıklardan biri kitap okuma alışkanlığıdır. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir. Bu sebeple ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası içinde bulunmamız sebebiyle çocuklara okumayı sevdirmeli, okuma alışkanlığı kazandırmak için faaliyetlerde bulunmalıyız.

Kitap ve okuma sevgisinin çocuklarımıza aşılanması ve kalıcı olması için de ailelere, öğretmenlere, yazarlara, yayınlara büyük görevler düşüyor. Özellikle küçük yaştaki çocuklar ailelerinde ne görürlerse onu yaparlar. Okul çağına gelmiş bir çocuğun ailesi eğer akşam evde kitap okursa çocuk da o eylemi yapmak isteyecektir. Bu yüzden aileler en azından çocuklarında kitap okuma alışkanlığı oluşana kadar akşamları okuma saatleri yapabilir. Çünkü küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanamayan çocuklar ileriki yaşlarda bu alışkanlığı kazanmakta zorlanırlar.

Çocuklar kitap kahramanlarıyla birlikte duyar, görür, heyecanlanır. Bu yüzden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırırken aldığımız kitaplara da dikkat etmeliyiz.

Çocuklarımıza alacağımız her kitabı araştırmalı ve içeriklerine bakarak çocuğun yaş grubuna hitap edip etmediğini anlamalıyız. Kitap tercihlerimizde de hem çocuklarımızda merak uyandıracak onu tutacak kitaplar seçerken aynı zamanda çocuklara yönelik bir dille yazılmış olmasına dikkat etmeliyiz. Aldığımız kitapların çocukların dil becerisini geliştirebileceğinden emin olmalıyız. Son olarak bence dikkat edilmesi gereken en önemli husus da çocuklarımızın ilgi alanlarına göre kitap seçmeliyiz. Çünkü okuma alışkanlığının kazanılması için kitapların çocukta merak uyandırması gerekiyor. Çocuğumuzun hiç ilgisinin olmadığı bir konuda ona kitap vermek çocuğun sıkılmasına ve kitaplara karşı ön yargılı olmasına sebep olabilir.

Unutmamalıyız ki içinde yaşadığımız teknoloji çağında en değerli hazinelerden biri hala kitaplardır. Duygu ve düşünceleri harekete geçirmek ve duygu düşüncelerle birlikte kültür aktarmak için en etkili yol kitaplardır. Tüm çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmesini temenni ediyor ve Dünya Çocuk Kitapları Hafta’mızı kutluyorum.

