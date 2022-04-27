Ev fiyatları el yakıyor

Pandeminin olumsuz etkisi, maliyetlerin artması sebebiyle yeni inşaat sayısı bir hayli azaldı.

İnşaatların sayısı azalınca stok arzı yaşanmaya başladı.

Bu durum ise fiyatlara olumsuz yansıdı. Çoğu emlakçı ve ev sahibi sattıkları dairelerin fiyatlarını neredeyse her gün yükseltiyor!

Fırsatçıların da devreye girmesiyle iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Şöyle biraz emlak piyasasını inceledim. Fiyatlar oldukça fahiş! Orta halli insanın almayı düşündüğü evler bile 1 milyona yaklaştı, 500 binin altında neredeyse daire yok.

Bu satılanlar yeni de değil 10-20 yıllık binalar.

Varın yeni yapılacak dairelere ne kadar istiyorlar gerisini siz düşünün!

Bu burum beraberinde barınma sorununu da getirdi.

Çünkü ev fiyatlarının düzenli bir şekilde artmasıyla kira fiyatları da tavan yaptı. Çoğu kişi bütçesine göre ev bulamıyor, semt değiştirmek zorunda kalanlar var.

Maddi olarak zorlanan kişiler ise çözümü ailesinin yanına taşınmakta buluyor.

Görülen o ki ev ve kira fiyatlarındaki yükseliş aile yapısını değiştirecek. Bu sorun çözülmezse çekirdek ailelerin yerine yeniden geniş aile alacak gibi.

Ev almayı hayal eden; ancak piyasa koşullarından dolayı zorlanan vatandaşlar Hükümetimizden bu konuda ivedilikle bir çalışma yapmasını bekliyor.

Burada, özellikle fırsatçılara dikkat edilmeli.

Evlerin değeri fırsatçıların insafına bırakılmamalı. Evlerdeki fahiş yükselişler geri çekilmeli.

Eskiden olduğu gibi asgari ücretli maaşından artırdığıyla ev alabilmeli.

Bu abartılmış fiyatlar ve yüksek faiz oranlarının yansıtıldığı günümüzde ev almak çoğu kişiye hayal gibi.

Bugün bankadan 500 bin TL kredi çekeyim deseniz, aylık geri ödemesi 10 bin TL’yi geçiyor. Birikimi olmayan insanın bu halde ev alabilmesi imkansız gibi bir şey.

Bu zorlu süreçte TOKİ’ye büyük iş düşmekte. Vatandaşı fırsatçıların insanına bırakmamak için yeni inşaat projelerine ağırlık vermeli.