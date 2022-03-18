İffet; Kötü Alışkanlıklardan Korunmak 

İffet harama yaklaşmamak helal olmayan söz ve fiillerden kaçınmak manasına göre iffet kişinin yeme içme konularında nefsin aşırı arzularını dizginleyerek dengeli ve ölçülü davranması dinin belirlediği çerçevede hareket etmesini ifade eden ahlaki bir terimdir.

Gazali dürüstlük, kanaat, ağır başlılık, nezaket, güzel yaşayış, Allah korkusu, düzenlilik, cömertlik, eli açıklık, yardımseverlik, bağışlama ve hoşgörü gibi erdemlerin iffetin alt kolları olduğunu söylemiştir.

Kuranı Kerim’de kendilerini Allah yoluna adamış muhtaç kimselere yardım yapılması istenirken bu kimseler şöyle tanıtılmıştır. “Bilmeyen iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder sen onları simalarından tanırsın, çünkü onlar insanlardan arsızca bir şey istemezler.”

Bu ayeti açıklayan Hz Peygamber de yoksul insanların etrafında dolaşıp ta bir veya iki lokma yâda bir veya iki lokmaya da bir veya iki hurma ile baştan savılan dilenci değildir. Hakiki yoksul ihtiyacını karşılayacak kadar geliri olmadığı halde durumu bilinmediği için yardım edilmeyen ve kendisi de insanlardan istemekten hayâ eden iffetli kimsedir buyurmuştur. İffetli olmanın diğer bir gereği namusu korumaktır, Allah u Teâlâ evlenme imkânı bulamayanların evleninceye kadar iffetli olmalarını istemiştir.

Ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere başkalarına el açmaktan haya etmek maddi konularda kanaatkar davranarak hakkı olmadan tamah etmemek namusu korumak nefsine yenik düşmemek iffetli olmanın gereksinimlerindendir. Zira kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olan nefis iffet erdemi ile bezendiğinde akıl ve dinin hoş görmediği şeyleri yapmaktan hayâ eder. Kötülüğü ve çirkinliği kendine yakıştırmadığı için bu tür hoş olmayan durumlardan kendini uzak tutar ve saflığını korumaya gayret eder.

Dolayısı ile müminin insanlar arasındaki saygınlığını ifade eden iffet, kişinin kendine duyduğu saygıyı da temsil eder. İman ile olan sıkı ilişkisi sebebi ile iffet başlangıçtan itibaren inanç esasları ve diğer bazı ibadetlerle birlikte İslam’ın temel prensipleri arasında yer alan çok önemli ahlaki bir meziyet olmuştur. İnananlardan iffetli olmalarını isteyen Allah Resulü iffetli davranış sergileyenleri övmüş ve onları rabbin rızasına erişmekle müjdelemiştir.

Asırlardır İslam geleneğinde yüce bir ahlaki değer olarak yerini koruyan iffet erdemi diğer ahlaki ilkeler gibi kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu nedenle pek çok ahlaki güzelliği içinde barındıran iffet erdemi dinimizde imanın kemali için zorunlu görülmüş Allah Resulünün dualarında imanla ve ihlasla birlikte yer almıştır. Bizler de her daim şu duayı yapalım; Allah’ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Selam ve Dua ile.

