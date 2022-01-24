İmamlar Yemek Tarifi Versin!

Geçtiğimiz günlerde hilafet hakkında ki açıklamalarından dolayı Halil Konakçı Hoca’ya dava açıldı. Ne yapsın bu imamlar? Cemaate pasta tarifi mi anlatsın? Daha evvelde tesettür ayetini okudu diye İhsan Şenocak Hoca görevinden alınmıştı, ama olsun; biz İslâm aleminin ümidiyiz!.. Vaizler "Ağacı sevin, yeşili koruyun, çimlere basmayın" diye konuşsalar ya… Nesli tükenmekte olan fok balıkları için kampanya başlatsa ya imamlar… İçimizde çağdaş geçinen güruhun yolladığı uzay mekikleri tam Mars'a ulaşacakken, çağdışı imamların okuduğu Nisa Suresi’nin 3. ayetini duyunca, gerisin geri yere çakılmadı mı?.. Feminizmin faziletlerini, modernitenin sevaplarını anlatsalar bakın o zaman nasıl uçuyoruz ta Uranüs ve Neptün'e… Bizde çok eşlilik ayetini okudu diye Ali Edizer gibi doktorlar görevden alınır, ama olsun; biz sağlıkta çığır açtık… Hem doktorlar sabah namazında aldığı soğuk abdestinin dinçliğiyle "Ya Şafi!" diye ameliyata girerse neşter kesmezmiş diyorlar… Japon bilim insanları; ayet okuyan doktorların, status epilepticus nöbetlerinde acil müdahalenin nasıl yapıldığını birdenbire unuttuklarını da keşfetti!.. İstatistiklere göre gece yarısı kolunda eskortla barlardan çıkan doktor kılıklı sarhoşlar, bypass operasyonunu daha başarılı yapıyorlarmış!.. Evet düşünce ve ifade özgürlüğü var lakin bize gelince kotası biten bir özgürlük bu… Evet "Cinsel Özgürlükler Sınırlandırılamaz!" ama; iki evliliğe gelince kontenjanı dolan bir özgürlük bu... Evet LGBT’liler tarafından "Kiminle birlikte olacağıma kimse karar veremez!" diye pankartlar açılır bu ülkede ama; nikahını kıyıp iki, üç, dört hanımla evlenen Müslümanların kalemleri kırılır… Eşcinsel bir çalışan görevinden alınsaydı; onlarda tüm makamlar kırmızı alarma geçer, sosyal medya sallanır, yer yerinden oynardı… Bugün Allah'ın hükmünü söyledi diye bir imam mahkemeye veriliyor ve bizde sadece yemek masasında çatal-kaşık yerinden oynuyor. Çenemiz kımıldamıyor, dilimiz lâl, bakışlarımız ürkek… Neyse fitne çıkarmayın şimdi; İslâmî umdelerin çiğnenmesinin pek bir kıymeti yok neticede!.. Biz rakı-balık sofrasından kalkmayan kimseleri kınayıp, ayet okuyan hocaları kapı dışarı ederek de İslâm aleminin başbuğu olabiliriz!.. Allahsız, kitapsız, terörist sevici kurumlara ağız dolusu sövüp, Müslüman Anadolu evlatlarının unvanlarını sökerek de "Osmanlı Torunu" olabiliriz!..
Fe eyne tezhebûn? Bu gidişimiz nereye!..
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