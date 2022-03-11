İnanç Zaafiyeti

Allah’ın bakanların ibret alıp kendisini hatırlamaları için süslediği gökyüzü ve yıldızlar cahiliye dönemi insanı için yalnızca geceleyin yollarını aydınlatan birer kandil değildi.

Bu insanlar meteorolojik olaylar iklim değişiklikleri, bitki örtüsü gibi tabiat olaylarının yanı sıra bereket ve kıtlığın oluşmasına da sebep olarak gördükleri yıldızlara fazlaca ehemmiyet vermişler ilkel inançları doğrultusunda onlara ilahlık isnadında bulunmuşlardı oysa gökten ve yerden rızık veren tek yaratıcı olan Allah’a secde eden yıldızlar ne birinin doğum veya ölümünü haber vermekte ne tabiat olaylarını idare etmekte, ne de uğur veya şansa sebep olmaktaydılar.

Bu batıl inanışları tevhit ile saf dışı bırakan Allah Resulü yıldızların yağmur yağdırarak insanları rızıklandırdığı düşüncesini de reddediyordu. Yıldızlardan yağmur bekleme fikrini ümmetine cahiliyeden kalma inanışlar arasında sayıyordu. Allah’u Teâlâ şöyle buyurdu: “Kullarımdan bir kısmı mümin bir kısmı da kâfir olarak sabahladı.”

Allah’ın lütfu ve rahmeti ile yağmur yağdı diyen bana iman etmiş yıldızın yağmur yağdırma gücünü reddetmiştir. Yıldızın doğuşu veya batışı ile yağmur yağdı diyenler ise beni inkâr etmiş yıldıza iman etmiş. Böylece Allah Resulü Allahtan başkasına isnat ederek şirk koşmalarını engellemeye çalışmıştır.

Cahiliye döneminde insanlar cehaletten, inançsızlıktan veya göktekilerin yeryüzünü yönettikleri şeklindeki ilkel inançlardan dolayı güneş, ay ve yıldızlar gibi gök cisimleri ile ilgili çeşitli batıl fikirlere sahip olmuşlardı. İslam’ı reddettiği batıl inançlar arasında uğursuzluk inancı da önemli yer tutmaktaydı, cahiliye döneminde çeşitli varlıklarda, eşyalarla veya hayvanlarla zaman dilimleri ile ilgili çok farklı inançları mevcuttu. İslam’ın ortaya çıktığı dönemde Araplar arasında uğursuzluk olarak nitelenen pek çok varlıktan uzak durulur hiçbir temele dayanmayan bu tür saçma düşüncelerle gelecekle ilgili olumsuz yorumlar yapılarak boş yere korku ve endişeye yol açılırdı.

Uğursuzluk nispet edilen varlıklarla değil zan ve kuruntuda ibaret olan bu tür düşünce ve yorumlardır. Allah Resulü hiçbir şeyde uğursuzluğun bulunmadığını varlıkların zatında uğursuzluğu barındırmayacağını bildirmiştir. Resulü Ekrem ise bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir, bu düşünce onları işlerinden alıkoymasın buyurarak bu tür asılsız düşüncelerin etkisi altında kalınmamasını söylemiştir.

Günümüzde artan çeşitleri ile batıl inançlar insanların dini itikatlarını yerini alır hale gelmiştir. Allah’u Teâlâ insanları her türlü batıl inançtan arındırma gayreti içinde olan kutlu elçileri vasıtası ile her şeyi tek olan Allah’ın bilgisinde ve kudretinde bulunduğu inancını tüm zamanlara ilan etmektedir. Biz müminlerde bütün batıl inançlardan uzak durmalı Allah’ın tek olan İslam dinini özümsemeliyiz. Allah’ın hakiki anlamda inançlı kulları olabilmek dileği ile. Selam ve Dua ile.