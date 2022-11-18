Huggy Wuggy, Oyun ve Çocuk

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ kapsamında çocuklar üzerinde olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak ‘Huggy Wuggy’ oyuncağının toplatılmasına karar verildi. Huggy Wuggy korku temalı video oyununda yer alan Poppy Playtime’ın 1. bölümündeki antagonisttir. Piyasa içerisinde Huggy Wuggy’nin peluş oyuncağından kalemliğine, çantasına, suluğuna kadar birçok farklı versiyonu bulunmaktadır. Mavi, ince, keskin dişli ve üçgen bir kafaya sahip uzun kolları olan Huggy Wuggy canavar olarak bilinmektedir. Bu karakterin sevimli bir yanının bulunmaması gibi çocuklar üzerinde de birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Peki oyuncakların çocukların hayal dünyasını derinden etkileyen olumlu ve olumsuz noktalar nedir? Bugün tam olarak bu noktanın üzerinde duracağım.

Oyuncaklar çocuğun hayal gücünü geliştiren, kişisel gelişimine destek olan materyallerdir. Oyuncakların her zaman iyi yanlarını görmemiz, sevimli göründükleri için olabilir. Çünkü çocuğun hayal dünyası iyiliklerle ve güzelliklerle doludur. Masal kahramanlarından, atlara, devlere, prens ve prenseslere kadar her zaman iyi bir kurgu içinde hayal ederler. Oyun kahramanlarının bu şekilde hayal dünyasını kötüleyici yanlarının olması çocuğun iç dünyasında kötü etkiler bırakabilmektedir.

Oyuncakların yanında çocuklarda kontrolsüzce izlenilen oyun filmleri de çocuğu olumsuz etkileyebilmektedir. Her ebeveyn mutlaka çocuğunun hangi tür içerikler izlediğine dikkat etmeli, gerekirse ilk önce kendisi izlemelidir. Çocuklar yetişkin birey gibi düşünmezler. Hayal dünyaları çok geniştir ve izlenilen içerikleri gerçek mi hayal mi olduğunu ayırt edemeyebilirler. Bu durumda izlenilen içeriklerdeki olağanüstü olayları gerçekte uygulandığını düşünüp içselleştirebilir, korku oluşturabilir ve çocukta istenmeyen travma durumları oluşabilir.

Çocuk için oyuncak seçiminin gelişimine birçok olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Bu etkiler ise şunlardır: Hayal güçlerini geliştirirler, hayallerini oyuncaklar ile somutlaştırabilirler, oyuncaklar ile oyun kurarak bir olay örgüsü oluşturabilirler, dil becerileri ve kelime haznelerini geliştirebilirler, ince ve kaba motor becerilerini güçlendirirler, arkadaşları veya ailesi ile oyunlar kurarak sosyal becerilerini güçlendirebilirler, ruhsal gelişimlerini olumlu yönde güçlendirebilirler.

Çocuk için doğru zamanda doğru oyuncaklarla oynaması çok önemlidir ve uzmanlar tarafından da bu konunun altı önemle çizilmektedir. Oyuncakların çocuk için olumlu yanları olduğu kadar bazı olumsuz yanları da bulunmaktadır. İzlenilen oyun kahramanları, tabanca, tüfek gibi oyuncaklar çocuğu şiddete itebiliyor ve çocukta travma oluşturabiliyor. Bunların haricinde günümüz çocukları kendilerini fark ettikleri andan itibaren sosyal medyanın içerisinde oluyorlar. Örneğin youtube içerisinde kolaylıkla ulaşabildiği içeriklerle çocuk etkilenmekte ve hayal dünyasında karışıklıklar yaşamaktadır. Bu gibi durumların yaşanmaması için ebeveyn kontrolü ve alınan oyuncağın kontrolü, işlevinin kontrol edilmesi oldukça önemlidir.

Sonuç olarak bakıldığında ebeveynler çocuklarına yaşlarına uygun olarak oyuncak seçerek işe başlamalıdır. Her yaş grubunun oynayacağı oyuncaklar farklılık göstermektedir. Seçilen oyuncak, çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sağlaması için mutlaka çocuğun yaşına, becerisine, ilgisine ve içinde bulunduğu gelişimsel döneme uygun olmalıdır. Aksi taktirde seçilen oyuncak çocuğa hitap etmez, başarısızlık duygusu oluşabilir ve gelişimi olumsuz etkilenebilir. Bunların dışında seçilen oyuncak çocuğun kas kuvvetiyle orantılı, bedenine uygun büyüklükte ve ağırlıkta olmalıdır. Oyuncak, çocuğun sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde, yıkanabilir, dayanıklı, köşeleri yuvarlak ve sağlam olmalıdır. Ayrıca ebeveynler oyuncak alırken cinsiyet ayrımı yapmamalıdır.

Erkek çocuk kız oyuncağı, kız çocuk erkek oyuncağıyla oynamak isterse, buna izin verilmelidir. Becerilerini geliştirmek adına, örneğin erkek çocuğun bebekle, kız çocuğun kamyonla oynamasında hiçbir sakınca yoktur. Çocuklar oynayarak öğrenir ve burada oyuncakların katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Ebeveynler bilinçlendikçe, doğru zamanda çocuk doğru oyuncaklarla oynadığında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

