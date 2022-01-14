İsraftan Kaçınmak

Yüce dinimiz İslam bizlere israftan kaçınmamızı emretmiştir. Bununla birlikte israfı önlemek ziyan etmemek Müslümanların asli görevlerindendir. Yüce Allah kâinatta ki bütün varlıkları ve nimetleri insanoğlu için yaratmış ve birer emanet olarak verdiği bu nimetlerden dolayı bizi imtihana tabi tutacağını bildirmiştir. Yüce Allah tarafından bize bahşedilen hayatın sağlık, evlat, mal, mülk, makam, mevki gibi nimetleri israf edip etmediğimizden ve bunları nerelerde harcadığımızdan ahirette hesaba çekileceğiz.

Yüce dinimiz İslam dünya ve ahiret mutluluğu için israfı yasaklamış ve her konuda iktisat ve itidali benimsemiştir. İktisat ve itidal yeme içme, harcama konuşma vb bütün işlerde kişi kişinin ölçülü olmasıdır, israf ise herhangi bir konuda aşırı gitmek doğru ve gerçek olandan sapma imkânları ve sahip olunan değerleri gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harcama anlamına gelmektedir. İslam açısından malın servetin veya çevrenin israfı kişinin ruh dünyasında ki israf ile yani mutedil davranma meleksinden yoksunluk ile yakından ilgilidir. Arzu ve isteklerini makul ölçüler içerisinde tutamayan kimseleri geniş imkânlara sahip olmalarına rağmen huzur ve mutluluktan yoksun olduklarını görmek zor değildir. Temel ihtiyaçların dışında ki lüks harcamalar bireyin ihtiraslarına mahkûm ettiği gibi yaşadığı toplumu da huzursuz etmektedir.

Allah resulü onlara şükrü hatırlatıyor şükürsüzlükten ve nankörlükten de men ediyordu. Şükretmekle yükümlü olan insanı haddini aşmama konusunda ikaz ediyor yani israftan sakındırıyordu. Aynı gerçeği o şu sözü ile dile getirmekteydi; İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktı, ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerden nasıl amel ettiğinden buyurmuştur. Allah resulü beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin ölümden önce hayatın meşguliyetten önce boş zamanın fakirliğinden önce zenginliğin ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının buyurmuştur. Kuranı Kerimde yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez bir de akrabaya yoksula, yolcuya hakkını ver gereksiz yere saçıp savurma zira böyle saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır.

Şeytan ise rabbine karşı çok nankördür, buyurarak israfı açıkça yasaklamıştır. Allah’ın sevgisi her işinde ölçülü olanlarındır, o müsrifleri sevmez Allah yolunda mücadele veren erlerin duasını tekrarlayalım. Ey rabbimiz günahlarımızı ve içimizdeki israfımızı taşkınlığımızı bağışla âmin. Bizlerde israf etmekten kaçılanım Allah’ın verdiği nimetlere her zaman şükür edelim. Selam ve Dua ile.