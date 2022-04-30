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İyi Bayramlar

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Emrah ÖZCAN

Sevgili okurlar malum yarın arife, ertesi gün ise Ramazan Bayramı. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İki yıldır bayramları Kovid-19 salgınının gölgesinde geçirdik. Sevdiklerimizden uzak, içimiz buruk bir şekilde bayramları eda ettik. Her bayram yaşattığımız birçok geleneği bu bayramlarda ne yazık ki yaşatamadık.

Yıllardır büyüklerimizin “nerede o eski bayramlar” diye yakınışlarını adeta bizlerde yaşayarak tasdik ettik.

Salgın bizlere; memleketimizden, sevdiklerimizden, gelenek ve göreneklerimizden uzak kalmayı öğretti. Bizler dahi nerede o eski bayramlar der olduk. Şükürler olsun ki o günler artık geride kaldı. Kovid-19 tam anlamıyla bitmese de hayat birçok konuda normale döndü. Umarım herkes yaşanan bu süreçten kendine bir pay çıkarmış, kendini sorgulama fırsatı yakalamış ve birçok şeyin kıymetini anlamıştır. Olağan günlük yaşantının dışında yaşanan her gün bizlere ders  olsun.

En azından bu bayram nefret ve öteki söylemlerini bırakalım, kırmayalım, kırılmayalım. Dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakalım, bayramın bereketinden mahrum kalmayalım. Bir Müslümana yakışır şekilde bayramı eda edelim. Özlem uyduğumuz o eski bayramlar tadında bir bayram yaşayalım, iyi bayramlar… 

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