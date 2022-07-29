İyiliği emretmek kötülüklerden sakındırmak

Yüce rabbimiz en güzel surette insanları ve hayvanları yaratıp yeryüzüne gönderdiği insanı başıboş bırakmamış Peygamberler göndererek iyiyi ve kötüyü doğruyu ve yanlışı kısaca dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak yolları göstermiştir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) den sonra nübuvvet kapısının kapanması ile birlikte insanları hayra ve iyiliğe davet etme vazifesi Müslümanlara geçmiştir. Kuranı Kerimde siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. buyrularak iyiliği emredip kötülükten alıkoymanın Müslümanları diğer insanlardan daha hayırlı bir konuma yükselten önemli bir özellik olduğu belirtilmiştir.

Kuranı Kerimde ve hadisi şeriflerde iyiliği emretmek kavramı emri bilmaruf ve kötülükten sakındırmak da nehyi anil münker tabiri ile ifade edilmiştir. Müslüman çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız kalamaz işlenen kötülükler karşısında neme lazımı olamaz o toplumun huzuru bütün Müslümanların iyiliği ve tüm insanlığın hidayeti için çalışmak zorundadır.

Zir Müslümanlar iyilikleri teşvik edip toplumun her tarafına yaymak ve kötülüklere mani olmakla sorumludurlar. Nitekim Cenabı Allah bir ayetinde Sizden hayra çağıran iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun işte kurtuluşa erenler onlardır, buyuruyor. Peygamber Efendimiz de bir haksızlık ve kötülük gören Müslümanı buna mani olması gerektiğini şöye ifade etmektedir¬¬, sizden biriniz çirkin bir iş görürse onu eliyle değiştirsin eğer buna gücü yetmez ise diliyle uyarsın buna da gücü yetmez ise kalbi ile bugz etsin bu ise imanın en zayıf derecesidir.

Allah Resulü Nefsimi kudret elinde tutan Zata yemin olsun ki ya marufu emreder ve münkeri de yasaklarsınız veya Allah'ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olursunuz da duanız kabul edilmez buyurarak emri bil maruf nehyi anil münker in ne kadar önemli bir görev olduğunu yerine getirilmediği taktirde ne kadar ağır sonuç olacağını çok açık bir şekilde ifade etmiştir.

Bir toplumda işlenen günah ve kötülüklerden sadece onları yapanlar sorumlu olmazlar o günah ve kötülüğün işlenmesine göz yuman gücü yettiği halde mani olmayanlar da bunlardan mesul olurlar. İyilikleri yaygınlaştırılıp kötülüklerin önlenerek topluma huzur sükun ve mutluluğun sağlanması için gücümüz nispetinde çaba sarf etmeliyiz Böylece Kuranı Kerimde iyiliği emredip kötülükten alıkoyan ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkı ile koruyan müminleri müjdele buyrularak övgü ile söz edilen ve müjdelenen müminlerden olmaya gayret gösterelim.

Allah'ın emri ve yasaklarına uyalım¬¬, ahiretimizi tehlikeye atmayalım, çevremize güzel örnek olalım kötülerden olmayalım. Allah'ım kötülüklerden bizleri muhafaza eyle bizleri doğru yoldan saptırma günahlarımızı bağışla bizleri Kurandan ve sünnetinden ayırma Peygamber Efendimize komşu eyle amin. Selam ve Dua ile.