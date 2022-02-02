Elektrik firmaları uyarılmalı

1 Ocak 2022 yılı itibariyle yürürlüğe giren elektrikteki kademeli fatura sistemi çok tepki çekmişti.

Çok sayıda vatandaş bu konuda mağdur olmuş ve 150 kw aşmasından ya da geç okunmalardan dolayı yüklü elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalmışlardı.

Biz de İlksayfa gazetesi olarak bu konudaki mağdurların bazılarını gündeme getirip, onların çağrılarını gündeme taşımıştık.

Tepkilerin ve yaşanan mağduriyetlerin artmasıyla elektrikteki kademeli fatura sisteminde değişliği gidildi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tepki çeken elektrik faturası zamlarına dair yeni bir düzenleme yapıldığını açıklayarak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat hatta üç kat arttığı şikâyetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz.”

Anlayacağınız 60 kw’lık bir artışa gidildi.

Düzenlemeye göre elektrik tüketiminde günlük ortalama kilovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 7 kilovatı aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden 1,37 TL olarak hesaplanacak. 210 kw ve üzeri ise birim fiyat 2.06 TL’den hesaplanacak.

Kademeli tarifenin 150 kw’tan 210 kw saate çıkarılması iyi oldu; ancak elektrik sayacını 30 günde bir okuması gerekirken 35-40 hatta 45 günde bir okumaya çalışan firmalarla ilgili de bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Abonelerin sayaçlarının geç okunduğuna şahit olduk, inşallah bu durum devam etmez. Yoksa yine çok sayıda abone mağduriyet yaşayabilir. İçinde bulunduğumuz kış aylarında ve salgın günlerinde 1 liranın bile önemli olduğunu unutmayalım.

EPDK, abonenin sayacını geç okuyarak elektrikte kademe sınırı aştıran firmaları affetmemeli! Ve ilgili şikayetleri yakından takip etmelidir.

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TEŞEKKÜRLER BAŞKENTGAZ

Bir süredir evimde değildim.

Isınmak için doğal gazı ve ocağı açtığımda gazın çok az geldiğini fark ettim.

Hemen Başkentgaz’ı aradım. Gece geç saatler olduğu için ‘bu gece değil yarın gelirler herhalde’ diye düşünüyorken birden kapı zilimiz çaldı. Gelen Başkentgaz’ın saha görevlisiydi.

Görevli beyefendi sorunu kısa bir işlemin ardından çözdü ve gaz akışımız düzeldi.

Bizi de üşümekten kurtardı. Başkentgaz’a ve 7/24 esaslı çalıştığına şahit olduğum değerli saha ekibine çok teşekkür ederim.