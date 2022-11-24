Kıbrıs Neden Tanınmıyor?



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Kıbrıs Rum terör örgütü EOKA’nın şehit ettiği vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

15 Kasım 1983 yılında Rauf Denktaş önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak KKTC’yi tanıyan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Ülke hukuken Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuki olarak tamamını, fiili olarak ise Güney kısmını Rumlar yönetiyor. Yani diğer bir anlamı verilen mücadelenin üzerinden 39 yıl geçmiş, Kıbrıs’ı hukuki olarak Rumlara yönettiriyoruz.

Adada Türklerin hala hiç bir önemi bulunmuyor. Kuzey’de yaşayan Türkler diğer devletler tarafından tanınmadığı için Türkiye dışında başka ülkeye gidemiyorlar. Bunun için Güney’e geçip Rum pasaportu almak zorundalar. Güney Kıbrıs, Avrupa Birliğinde olduğu için rahatlıkla bir çok ülkeye gidebiliyorlar. Ancak bu durum Türklerin Güney yönetimini meşrulaştırması, Kuzey Kıbrıs’ın yok sayılması anlamına geliyor. Futbol da bile adayı Rumlar temsil ediyor. Avrupa Futbolunu yöneten UEFA, adada sadece Güney Kıbrıs’ı tanıyor. Güney Kıbrıs Milli takımı ve futbol kulüpleri UEFA organizasyonlarında yer alırken Kuzey Kıbrıs Milli Takımı ve futbol kulüpleri resmi müsabakaya çıkamıyor.

Artık Kıbrıs’da tek devletli çözüm mümkün görünmüyor. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hukuki alanda varlığını tanıtmamız lazım. Yoksa adada yaşayan Türk halkı yok sayılmaya mahkum kalacak. Doğu Akdeniz’in kilidi olan, yüzyıllar boyunca Türk yurdu olan Kıbrıs’ı bir an önce bu mahrumiyetten kurtarmak boynumuzun borcudur.

Bir kez daha harekatta şehit olan askerlerimize, Rum’ların şehit ettiği sivillerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

