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Şoförlere Büyük İş Düşüyor

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Abdulkerim SOLAK

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda; Ankara’ya 2013 yılından bu zamana kadar ilk kez alınan 394 EGO otobüsünün teslim edildiğini ifade etti. Başkan Mansur Yavaş ayrıca yaptığı açıklamalarında; “Ücretsiz internet erişimi sunduğumuz otobüslerimizde şimdi de yoldaki çukurları bile tespit edebilen akıllı kamera dönemine başlıyoruz. Yolcu şikâyetlerini en aza indireceğiz” dedi.
Burada dikkat edilmesi gereken en ince detay “yolcu şikâyetleri” olarak ön plana çıkıyor.

Bilindiği gibi Ankara’nın trafik yükü neredeyse EGO otobüsleri üzerinde ve şoförler her zaman profesyonele yakın sürüş ve davranış sergilemek zorunda. Başkan Mansur Yavaş’ın yolcu şikâyetleri ile ilgili açıklamasına; sadece trafik olarak değil, yolcu olarak değil, şoför olarak da bakmak gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü şoförlerin yapacağı bir hata, Başkan Mansur Yavaş’a “yolcu şikâyetleri” adı altında tekrar dönecek ve yeni bir döngü başlayacaktır. Bundan dolayı şoförlere büyük iş düştüğünü tekrar etmem gerekecek.

Şoförler her zaman eğitimlere tabi tutuluyor ve gereken eğitimler sonucunda trafikte yer alıyorlar ancak eğitimin ve kişiliğin de zaman, zaman arka planda olduğu “suistimal” vari davranışlar sergilendiğini gördük.

Bu yüzden Başkan Mansur Yavaş Bey’in “yolcu şikâyetleri” konusunda çok dikkatli davranması ve söylediği cümlelere yönelik “tekrar oluşacak bir sorun” gerçekten can sıkıcı olacaktır. Eğitimler sadece “tamamlanması” için değil, şoförlerin ve trafiğin rahatlatılması için verilmesi hususunda hassas davranılmalıdır.

Ayrıca; Ankara’ya 2013 yılından bu zamana kadar ilk kez alınan 394 EGO otobüsünün de tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor. Kazasız keyifli yolculuklarda bol, bol anı biriktirilmesini istiyorum.
 

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