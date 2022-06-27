Kılıbık Değil Kalbi Ilık

Dizini merdiven yapar eşinin deveye öyle binmesini sağlardı. Evde kendi elbiselerini temizler, koyunlarını sağar, yırtığını yamar, pabucunu tamir eder, evi süpürür, devesini bağlayıp yemini verir, hizmetçi ile beraber yemek yer, onunla hamur yoğurur, çarşıdan aldıklarını kendisi taşırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defasında satın aldığı çamaşırları Ebû Hüreyre taşımaya kalkınca: “Bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur” buyurarak çamaşırları ona vermemişti.

Bizim böyle olamayışımız, yetişme kusurumuzdan gelmektedir. Bize göre ev işlerinde erkeğin kadına yardım etmesi, erkekliğe yakışmaz. Hâlbuki ev işlerinde kadına yardım etmek erkeğe bir şey kaybettirmediği gibi, aralarındaki sevgi ve yakınlığı daha da artırır. Hayatı mü’minlere en güzel örnek olan Resûlullah Efendimiz’i, ev işlerinde ailesine yardım etme konusunda da örnek almalıyız.

Ailesine yardım etmeyi kılıbıklık sayan anlayış, mü’minleri dine ve sünnete aykırı davranmaya zorlamaktadır. Bu kılıbıklık değil, kalbi ılık olmaktır.

Kılıbıklık, kadına kul köle olmaktır. Karısının istekleri ve yaşama tarzı dine, akla ve mantığa aykırı bile olsa, ona itiraz etmemek, her dediğini kayıtsız şartsız yerine getirmektir. Aksini yapacak olsa, karısının bağırıp çağıracağını düşünerek ondan ödü kopmaktır.

Ailesine yardım etmekten zevk alan Rasûlullah Efendimiz’in ezan okunur okunmaz kalkıp mescide gitmesi, ashâbına namaz kıldırması, ev işlerini yapacağım diye Allah’a karşı görevlerini hiçbir zaman ihmâl etmediğini göstermektedir.

Karısına olan sevgi ve şefkatinden, yuvasının huzuruna düşkünlüğünden dolayı ev işlerine yardım eden, ailesinin hizmetinde olan, aman huzursuzluk olmasın diye rahatından fedakârlıkta bulunan mütevâzı kimselerin hâlini kılıbıklık saymak, hâşâ Peygamber sünnetini küçümsemek olur.