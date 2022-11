Sonbahar mevsiminin bitip, kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde kışa hazırlanmak büyük önem taşıyor. Ev çatılarının su sızdırmalarından tutunda, kar suları ile dolacak alt geçit ve köprülerin bakımlarının yapılması, tam anlamıyla kışa hazırlanmak olarak ön plana çıkmaktadır.

Ancak doğalgaz faturaları ve kömür fiyatlarının araştırılması da “kışa hazırlanmak” anlamında rol oynamaktadır. Bu yüzden kışa hazırlanmak sadece tek birey için değil, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Her mevsim bir telaşla başlar. Ancak her mevsim kış mevsimi kadar mağdur etmez. Bunun nedeni; soğuk hava etkenlerinin, sıcak hava etkilerine kıyasla daha fazla can acıtıcı olmasıdır. Bu yüzden kışa hazırlanmak sadece kömür almak ve doğalgaz faturası ödemek ile olmayacağı gibi, alt geçit bakımlarının yapılması ve sel baskınlarına karşı pas, pas ile direnmek tek başına çözüm olmayacaktır.

Kış hazırlanılacak ise; tam anlamıyla hazırlık yapılmalı. Sokakta yaşam sürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın yardımları yapılmalı ve evsiz vatandaşlarımıza yardımcı olunmalıdır. Özetle; Ramazan aylarında yapılan erzak kolileri, “kış mevsiminde” iyilik kolisi adı altında dağıtılabilir ve bu sayede evsiz vatandaşlarımıza sahip çıkılabilir.

Elbette mağduriyetin giderilmesi hususunda bu bir çözüm değil ancak kısa vade de iyileştirici çözümler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu konuda Belediyelerimize, Valiliklerimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne büyük iş düşmektedir.

Konuyu genel olarak ele alacak olursak; kışa hazırlanmak demek sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da “çözüm” olacaktır. Yaraları sarmak, iyileştirici olmak demektir. Hepimizin yaralarına iyileştirici çözümler bulacağı, soğuklardan korunabileceğiniz ve hastalıktan uzak, sağlıklı bir Aralık ayı dilerim. Sevgiyle kalın…