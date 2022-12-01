  • BIST 4.977,64
  • Altın 1060.385
  • Dolar 18.6253
  • Euro 19.3914
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C

Kışa Hazırlanmak

» »
Abdulkerim SOLAK

Sonbahar mevsiminin bitip, kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde kışa hazırlanmak büyük önem taşıyor. Ev çatılarının su sızdırmalarından tutunda, kar suları ile dolacak alt geçit ve köprülerin bakımlarının yapılması, tam anlamıyla kışa hazırlanmak olarak ön plana çıkmaktadır.

Ancak doğalgaz faturaları ve kömür fiyatlarının araştırılması da “kışa hazırlanmak” anlamında rol oynamaktadır. Bu yüzden kışa hazırlanmak sadece tek birey için değil, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Her mevsim bir telaşla başlar. Ancak her mevsim kış mevsimi kadar mağdur etmez. Bunun nedeni; soğuk hava etkenlerinin, sıcak hava etkilerine kıyasla daha fazla can acıtıcı olmasıdır. Bu yüzden kışa hazırlanmak sadece kömür almak ve doğalgaz faturası ödemek ile olmayacağı gibi, alt geçit bakımlarının yapılması ve sel baskınlarına karşı pas, pas ile direnmek tek başına çözüm olmayacaktır. 

Kış hazırlanılacak ise; tam anlamıyla hazırlık yapılmalı. Sokakta yaşam sürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın yardımları yapılmalı ve evsiz vatandaşlarımıza yardımcı olunmalıdır. Özetle; Ramazan aylarında yapılan erzak kolileri, “kış mevsiminde” iyilik kolisi adı altında dağıtılabilir ve bu sayede evsiz vatandaşlarımıza sahip çıkılabilir.
Elbette mağduriyetin giderilmesi hususunda bu bir çözüm değil ancak kısa vade de iyileştirici çözümler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu konuda Belediyelerimize, Valiliklerimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne büyük iş düşmektedir.

Konuyu genel olarak ele alacak olursak; kışa hazırlanmak demek sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da “çözüm” olacaktır. Yaraları sarmak, iyileştirici olmak demektir. Hepimizin yaralarına iyileştirici çözümler bulacağı, soğuklardan korunabileceğiniz ve hastalıktan uzak, sağlıklı bir Aralık ayı dilerim. Sevgiyle kalın…
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti