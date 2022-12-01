Ukrayna’da Son Durum

15 Kasım 2022 günü Polonya'nın Przewodow kasabasına 2 adet roket düştü. Olay ilk başta özellikle Ukrayna yetkililerin abartılı ifadeleriyle birlikte Rusya’ya mâl edildi. Özellikle Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodemir Zelenski çok aceleci de bir tavırla yaptığı açıklama da Rusya’nın NATO topraklarına saldırdığını ve acilen NATO tarafından Rusya’ya müdahele edilmesi gerektiğini bildirdi. Bunu ilk defa yapmıyordu. NATO sınırları içerisine düşmüş roketler büyük bir sorundu. Volodemir Zelenski savaşta yalnız kalmamak ve Rusya’yı mağlup etmek için sürekli bu siyaseti güdüyor. Ancak yaptığı siyaset oldukça tehlikeli. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO kuvvetlerinin Rusya’ya karşılık vermesi büyük ihtimalle 3. Dünya Savaşı’nı başlatır.

Biden’da bu duruma daha önce dikkat çekmişti zaten. Volodemir Zelenski daha önce de “Boğazlar kapatılsın” diyerek Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışmıştı. Polonya’ya düşen roketlerin Ukrayna’ya ait olduğu ve Rusya’dan gelen füzelerin imhası için atıldığının tespit edilmesi uzun sürmedi. Bu gelişmeyle bir kez daha Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodemir Zelenski’nin Dünyayı krize doğru götürecek yanlış açıklamalar yaptığını anlamış olduk. Savaş tüm toplumlar için yıkıcı bir etkiye sahiptir. Ukrayna bir savaşın içinde olabilir ancak bu tüm Dünya’nın savaşa girmesine neden olmamalıdır. Aksine bir an önce Ukrayna’da savaş bitmeli ve önce bölgemiz daha sonra da tüm Dünya barışa kavuşmalıdır.



Coğrafyamız da Güney’de Suriye on yıldan fazladır iç savaş içinde, Güney Doğu’da İran uzun bir aranın ardıdan rejim karşıtı gösteriler yapılıyor, Doğu sınırımız da Azerbaycan ile Ermenistan arasında ki savaş bitmiş olsa da ağabeylerinden emir alan Ermenistan kışkırtmaya devam ediyor, Kuzey de Rusya İle Ukrayna savaş halinde, Batı da ise Yunanistan adaları silahlandırıp bizi yok saymaya çalışıyor. Coğrafyamız dört bir yandan kaos içindeyken ülkemizin refaha ve huzura kavuşması nasıl mümkün olabilir? Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü bir kez daha akıllara geliyor.. “Yurtta Barış, Dünyada Barış”