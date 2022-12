Bir milletin ayağa kalkması, dirilmesi, işte benim, buradayım demesi için kendinin ruhunu, benliğini oluşturan değerlerin kendi sahip olduğu köklerinden bu tarafa tanıma, nereden geldiğini nereye gittiğini, yaradanı tanıma, istediklerini öğrenme, amel haline getirip derin huşu ile bağlılık vahyin deryasında arınmasıdır.

Bu özün, ruhun seni sen yapan değerleri asırlardır yaşaya yaşaya bugünlere getirip kul görevlerini devralıp yaşıyor, insanlığı yok etme, şeytanın ordularına karşı var olma, dirilme kendinle birlikte insanlığa çareleri yaşayarak sunma hazzına, kulluğa kavuştukça Allah’ın yardımı mümin kullarıyla olduğundan çözümler gelir.

Eğer onları öğrenip yaşayıp ümit olmaz çareleri aktarmazsan emperyalistlerden oluşan şeytanın orduları kazandıkça biz kaybederiz.

Uyuşturucu bataklığında çırpınan insanların yavruların, bilmeden kıvranarak arayışlarını fark edemeyeceksin.

Gazilerin, şehitlerin atalarımın bize emanet ettiği değerlerine dönüş kul olma reçetesini sunamazsan özüne ruhuna dönüş yerine şeytanın bilmeden hatta yok canım ben özgürlüğümü kullanıyorum, ben bireysel haklarımı tercih ediyor. Uluslararası geçerli yaşanan eğlencemi, özgürce kullanıyorum diyerek şeytanın işini kolaylaştırıp irade ne yazık ki özünü inkar köleliğe götürüyor.

Başka ülkeleri tercih ediyorsan olduğu gibi taklit edenlerin bilmeden köleliği gönüllü uygulayıcılığa dönüyor.

Her görüşten, her fikirden, her mezhepten ne derseniz deyin ortak değer, eşini, kızını vs. kıskanır onların hanım hanımlığı ile ahlaki değerlere saygıları hatta yaşamaları ile gurur duyardın. Bu vurdumduymazlığı, kulluğu terk edip, şeytanın gönüllü uygulayıcısı olmamızı bile fark etmeden yaşanan şeytanın işini daha da kolaylaştırıyor.

Bizi millet yapan ruh veren kardeş yapan saygı ve kardeşliği üst derecede yaşatan, kul olma mümin olma hazzıyla ezan, bayrak, vatan, gazi, şehitlik anlam kazanıyor. Gönüllülük dalga dalga yürekleri sarıyor. Geçmişten gelen üstün ruh dalga senin geleceğe devretme görevini, heyecanını artırırken inancının en büyük mertebesi seni ölümsüzleştiren, inandığın değerlerin uğruna, şehitliğin bir değil bin canım olsa feda olsun diyen atalarımızdan biz devraldığımız yerli ve milli maya ile birleşince köleliğe hayır, bağımsızlığı tercihtir.

Eğer ruhumuzu, vatanımızı, kulluğumuzu, değerlerimizi, kendimizi bir kenara koyarsak, başka bir milletin insani olmak, inkarcı olursan uluslararası bir insan değil ortada kalmış vatan, bayrak, ezan vs. ruhunun gıdalarını terk edersen beslendiğin kanal inkar ettiğin yok oluşunun gönüllü, sömürülmeye razı kölelik olur. En büyük sıkıntı gönüllü kölelik modasıdır.