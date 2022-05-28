Kötülükler karşılığını bulacaktır

Amerika’da bir okul saldırısı daha yaşandı.

Saldırı Teksas eyaletinin Uvalde kasabasında gerçekleşti.

Salvador Ramos adlı bir genç, yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna bir tabanca ve bir AR-15 tüfekle rast gele ateş açtı; 18'i çocuk 20 kişiyi öldürdü.

18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

Böylelikle ölü sayısı 21’e yükseldi.

Uvalde, 15 bin kişinin yaşadığı küçük bir kasaba ve saldırgan da burada yaşıyor; hedef aldığı ilkokulun hemen yanındaki lisede öğrenci!

Ramos, katliamda kullandığı silahları 18. doğum gününde satın almış. Bu silahlarla sosyal medya hesaplarından defalarca kez poz vermiş. ABD yasaları 18 yaşını dolduran her vatandaşın silah satın almasına izin veriyor.

***

Olay Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olarak kayda geçerken, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra Amerika’daki ikinci büyük saldırı olarak gösteriliyor.

Tabi Amerika’daki okul saldırıları bunlarla sınırlı değil.

Teksas'ta yaşanan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, 2022'de gerçekleşen birçok saldırının sonuncusu.

14 Mayıs’ta da Buffalo’da yine 18 yaşında bir genç, bir süpermarkette siyahilere yönelik olarak rast gele ateş açtı; 10 kişiyi öldürdü. Beyaz bir erkek olan saldırgan, o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.

Amerika’da 2022’de bugüne kadar benzer 9 olay yaşandı. 2021 yılında ise okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

***

Amerika’da bu aralar “neden sık sık böylesi olaylar yaşandığı” tartışılıyor.

Yetkililer bunun cevabını arıyor.

En başta da Başkan Biden.

Biden’ın açıklamalarına gelmeden önce Senator Chris Murphy’in sözlerini hatırlayalım:

"18 çocuk şu anda Teksas'ta bir ilkokulda öldü. Biz ne yapıyoruz? Bir tetikçinin Afro-Amerikalıları vurmak için bir markete girmesinden sadece birkaç gün sonra, elimizde başka bir 'Sandy Hook' var. Ne yapıyoruz? Bu salonda yalvarmak için, kelimenin tam anlamıyla ellerimin ve dizlerimin üstüne çöküp meslektaşlarıma yalvarmak için buradayım. Burada doğru bir yol bulun. Bu saldırıları daha az olacak hale getiren yasaları geçirmenin bir yolunu bulmak için bizimle birlikte çalışın.”

Başkan Biden ise sözlerine "Ben artık bu konudan yoruldum" diyerek başladı ve şöyle devam etti:

"Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor.

Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?”

Özellikle Biden’ın “neden Amerika'da oluyor” ifadesinin altını çizmek istiyorum.

Müthiş bir soru değil mi!

ABD’de özellikle okullarda sık sık silahlı saldırı olayları yaşanmasıyla ilgili olarak Başkan Biden’ın “Bu tür olaylar neden daha çok Amerika'da oluyor” diye sızlanması benim aklıma Amerikan silah lobileri ile Afganistan ve Irak gibi Müslüman ülkelere yönelik işgal girişimlerini; sırf sömürgeci politikalarla oluk oluk Müslüman kanı dökülmüş olmasını getirdi.

Geçtiğimiz gün gazetemiz İlksayfa’daki ilgili haberde de ifade ettiğimiz üzere, Amerikan’ın Müslüman ülkelere yönelik işgal operasyonları sonucu şimdiye kadar sayısız çocuk, kadın ve yaşlı sivil hayatını kaybetti, sayısız aile yerinden yurdundan oldu…

Hele Irak’ta…

2003’te, yanlış hatırlamıyorsam hem de mübarek Ramazan ayı içinde Irak’a bombalar yağdırılmaya başlandı.

Ardından kara harekatına girişildi. Yıllarca işgal altında tutulan Irak, kanlı bir kaosa sürüklendi. Sayısız insanın ölümüne neden olundu, çok büyük trajediler yaşandı.

Ebu Garib Hapishanesi’nde Amerikalı askerlerce “mahkum”lara yapılan işkenceleri hatırlayın. Irak işgalinin fragmanıdır adeta.

Velhasıl Amerika özellikle Irak gibi Müslüman ülkelerde çok ama çok büyük günahlar işledi, ahlar aldı…

Bunlar yanlarına kar mı kalacaktı?

***

Amerikalı yetkililer eğer gerçekten “Bu tür olaylar neden daha çok Amerika'da oluyor” sorusunun cevabını arıyor ise, Irak işgalini, Afganistan işgalini, Suriye politikalarını akıllarına getirip, muhasebe yapmalıdırlar.

Nasıl ki teröriste verilen silah bir gün mutlaka sahibini vuracaksa…

Edilen kötülükler de karşılığını bulacaktır.