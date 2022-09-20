Karabağ zaferimizi hazmedemeyen Ermeniler sürekli olarak ateşkesi bozup kahbece Azerbaycan’a saldırıyorlar. Sonrasında aldıkları karşılıkla hep zayıf düşen Ermeniler, sanki kendileri saldırmamış gibi dünyanın güçlü ülkelerine ağlıyorlar.

Ya kahbelik yapmayı keseceksiniz ya da ağlamayı bırakıp yaptığınız kahbeliklerin bedelini ödemeye razı olacaksanız.

Yetmezmiş gibi dünyanın diğer ülkelerindeki ermeni lobileri Azerbaycan elçiliklerine saldırıp sonrasında masum ayağına yatıyorlar.

Ateşkesi bozacaksanız adam gibi göğüs göğüse çarpışın da savaşın Türk’e düğün olduğunu yine görün. Savaşta başarıya ulaşamayacağınızı gördünüz, alçakça saldırıp yeniden ateşkes istiyorsunuz. Madem saldırı yapacak kadar cesursunuz, niye yeniden ateşkes taleplerinde bulunup dünyaya ağlıyorsunuz?

Karabağ Azerbaycan’dır!

Karabağ Türk’ündür!

Bunu belleyeceksiniz, bellemek istemezseniz de size belleteceğiz!

Böyle devam ederseniz yıllardır söylediğimiz ve sonunda gerçekleştirdiğimiz “Azerbaycan bayrağını Karabağ’a dikeceğiz!” şiirini “Azerbaycan bayrağını Erivan’a dikeceğiz!” olarak değiştirip gerçekleştireceğiz!

Mübariz’in, Medine bebeğin ve yüzlerce şehidimizin intikamını sonuna kadar alacağız. Ama sizin gibi kahbece değil savaş ahlakı içerisinde alacağız! Sivillerinizden değil, eli silah tutan zalimlerinizden alacağız! Karabağ’ın hakkını Erivan’dan alacağız!

Öyle saldırıp saldırıp kaçmakla olmuyor.

Ya erkek gibi savaşın, ya da sesinizi kesin!

Küsecekseniz oynamayalım!

